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RTÜK Başkanı Şahin'den yeni uyarı: Kimse kusura bakmasın

RTÜK Başkanı Şahin'den yeni uyarı: Kimse kusura bakmasın
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Ekrem İmamoğlu haberlerinde kanun dışı yayın yapan tv kanallarının kapatılmaya varan cezalar uygulanacağını söyleyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den yeni açıklama geldi. Şahin, "Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları gereğini yapar. Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kanun dışı yayın yapan yayıncı kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki uyarısına ilişkin, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz." dedi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN YENİ AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde "Kalpten Kalbe Hep Birlikte" programı kapsamında düzenlenen iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabından "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, kanun dışı yayın yapan kuruluşlara müeyyideler uygulanacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Şahin, dün akşam televizyon kanallarına da bu yönde bir uyarı gönderdiklerini belirtti.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN, DEVLET GEREĞİNİ YAPAR"

Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık? En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar." ifadelerini kullandı.

"BİZ SANSÜRE KARŞIYIZ"

Yapılan uyarıların sansür olmadığını vurgulayan Şahin, "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler... Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar." diye konuştu.

"KUSURA BAKMAYIN RTÜK ESKİ RTÜK DEĞİL"

Uyarılarını, "Eskiden de bu tür durumlar vardı, birtakım yayınlar olurdu ama hiç böyle uyarılar almazdık" şeklinde değerlendirenler olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi: "Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz."

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Tehdit etme işini yap zarzavat

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Haber YorumlarıErhan Zeybek:

Akp ve tayyibin iti olmaya devam edeceğiz demiş. Tarafsız yayına bile tahammülleri yok. Tayyipçi olmayan tüm kanalları sansürlemekler ve cezalandıracaklar tabi kaldıysa. Tam bir diktatörlük.

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Haber YorumlarıSktgdn:

Nerede basın özgürlüğü, tam diktatör ülkesi oldu,

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Taraflı kim yayın yapıyorsa onların gerisine çanak anten monte olsun

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Haber YorumlarıAkıl:

bu da RTÜK ün başındaki militan, emri almış saldırıyor. Önce ATV yi kapat da yiğitliğini görelim , sabahtan akşama yalan dolan boş haber.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Yap yap sende yap elinden geleni geirye koyma yandas medyayabses wtme ilk bastan beri suc islesin korkudan gorme cokcaz muhalefet basinini kastet bunun ucunda devreye koyacaginiz sert mudahaleler olmasin sizsenxhersey beklenir artik fakat bittiniz artik kimse yemiyor bumarlaairnizi elinden geleni ardina koyma

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Haber YorumlarıSimurg Anka:

Dışarı çıkmayan ve sizin kanallarınızı izleyen bir insan memlekette neler olduğunu asla öğrenemez. Dışarı çıkar şaşırır valla neler olmuş diye...

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Haber YorumlarıAhmet Özer:

Görevini yapıyormuş gerçekten mi? Yahu hiç yüzünüz kızarmıyor mu maaşlı elaman olmuşsunuz iradenizi satmışsınız kim tarafından yönetildiğiniz ap açık ortada,14 devletin kurumuy Muş Muş eski Türkiye değilmiş beyefendi de eski rütük değilmiş alahım sen aklımıza mukayyet ol O?O?

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

evet biliyorz rütk eski rütk degil

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

giderken toz yapmanız normal.Sizden de bunlar beklenir

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