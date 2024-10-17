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Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

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18 gündür aranan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedenine ulaşılması Türkiye'yi yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç kızın ölümünden önce internetten "Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?" aramalarını yaptığı ortaya çıktı.

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni dün en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta bahçe sulamaya gelen bir kişi tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖZLER GELECEK OTOPSİ RAPORUNDA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

"CENNETE NASIL GİDİLİR?" DİYE ARAMA YAPMIŞ

Olayın yankıları sürerken Rojin Kabaiş'in telefonunda yapılan incelemeden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç kızın ölümünde önce internetten "Otopsi nasıl yapılır, cennete nasıl gidilir, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur?" aramalarını yaptığı ortaya çıktı.

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

ROJİN'İN BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Rojin'in babası ise kızının intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Acılı baba, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Rojin bir gece boyunca yurda gitmedi, öbür gün saat 12'ye çeyrek kala beni aradılar. Diyor 'çocuğun gelmemiş'. Benim haberim nasıl olsun çocuğumun gelip gelmediğinden. Kenarda tel örgü yoktu, kamera yoktu, ışık yoktu. Çocuk demiş ki; 'Gideceğim biraz çakıl taşı toplayacağım' Benim tahminim serseriler orada görmüşler, çocuğuma zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulup en ağır ceza neyse onlara versinler. Hatta idam etsinler onları.

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı

"ÇOCUĞUMUN BAŞINA BİR ŞEY GETİRMİŞLER MUTLAKA"

Zararsız küçücük Rojin'den ne istediler. Rojin'in kime ne zararı vardı ki? Niye böyle yaptılar. 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarsınlar. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?"

Rojin Kabaiş'in ölmeden önce internette yaptığı aramalar kafa karıştırdı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Türkiye Otopsi Güncel Hukuk Yaşam Banka Van

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Yorumlar (10)

SMMM:

SUNİ GÜNDEM YARATMAYI BIRAKIN.FARKETTİYSENİZ ÜLKE DE ONLARCA TEMEL SORUN VARKEN AYNI HABERLER TEKRAR GÜNDEM OLUYOR.İLK DEFA ÜLKE DE İNTİHAR VEYA CİNAYET OLMUYOR.

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Toprak Toprak:

Son 22 yılda ülkede olan cinayetlerin intiharların haddi hesabı yok freni patlamış kamyon gibi gidiyoruz

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Sihirbazın Çırağı:

Devletsizliğin verdiği acı, ızdırap ve keder yüzünden ölerek kurtulabileceğini düşünen çoğunluktan birisi daha... İnternetteki ve kitaplardaki ahiret hakkındaki tüm malumatlar YALANDIR. Bu dünya hayatı ve ahireti yani Kubbenin ötesindeki sadece eterik bedeninizle oradaki bedeninize bedenlenebileceğiniz kurgusal yaşamlar DÖNGÜSELDİR. Hiç bir şey ölmez. Sadece bedenler arası geçişler, bedenlerin kapatılmaları söz konusudur. Devlet yaşam imkanları sağlasaydı ya da sağlamasa bile engel olmasaydı.

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serdar kocakaya:

intihar mı yani???? ya da intihar süsü mü?

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Teymur:

ne yapalım yani kırmençi kardesimiz ölmeyi tercih etmiş......Allah rahmet eylesin demek düşer bize didiklemek manasız ve anlamsız

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Mülayim:

herkes işine geldiği gibi ifade veriyor

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Ahmet25 :

Kardeşim gündem kendisi oluşur, kimse kolay kolay gündem oluşturmaz. İnsanlar bir şeyi ne kadar çok merak ederse veya konu ile ilgili haberi sıklıkla tıklarsa o olay gündem olur.

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İsmet Kaya:

Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum eğer ki cinayetse cinayeti işleyen böyle bir şeylerde yaptırmış yapmış da olabilir kafaları karıştırmak için tabii ki benim tek mantığa yatmıyor ölmeden önce böyle araştırmalar 1.02 gün öncesi olabilir

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VOLKAN POLAT null:

Cennet::))

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