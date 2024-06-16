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Rodos Adası'na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı. Schengen vizesi olan vatandaşların adaya girebildiği, kapıda vize uygulamasından yararlanmak isteyenlerin geri çevrildiği belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden düzenlenen seferler ile Rodos Adası'na gitmek isteyen Türk vatandaşları, Rodos polisi tarafından doluluk gerekçesiyle adaya alınmadı.

TÜRK VATANDAŞLARI RODOS'A ALINMADI

Yunanistan adalarına kapıda vize uygulamasının hayata geçmesinin ardından bayram tatilini Rodos Adası'nda geçirmek isteyen vatandaşlar, Rodos polisinin engeline takıldı. Bayram tatili ve turizm sezonu sebebiyle oluşan yoğunluğu gerekçe gösteren Rodos polisi, kapıda vize alarak gelecek olan vatandaşları adaya almadı.

Rodos Adası'na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı

473 KİŞİ KAPIDAN DÖNDÜ

Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı. Yoğunluk sebebiyle adaya alımların olmadığı öğrenilirken, 3 günde kapıda vize alarak adaya girmek isteyen 473 kişi Rodos Adası'na gidemedi.

Rodos Adası'na Türk vatandaşları yoğunluk nedeniyle alınmadı

Schengen vizesi olan vatandaşların giriş yapabildiği öğrenilirken, adadaki doluluğu gerekçe gösteren Rodos polisinin, kapıdan vize alacak vatandaşların girişine izin vermediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rodos Adası Marmaris Muğla Göçmenler Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Beşiktaşlı:

İyi olmuş. Sanki Amerika’ya gidecekler. Memleketin her yeri Rodos zaten. Değişik olan neymiş

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Mehmet Gazanfer:

Bunların yüzde 90 ı memurdur 9 günlük tatili sadece memurlar yapıyor

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hun turk:

Yürü git. Memur nasıl tatil yapacak. Sanki para yetiyor.

yanıt14
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Mr Burner:

Hayaller Rodos, Gerçekler Marmaris hahaha dewamke…

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Demirhan:

Her hafta sonu yunana tatile gidiyorum. Bu yıl acayip talep var yunan adalarına.Millet uyandı yunan denizi temiz, yemekleri gayet iyi fiyatlar super.Türkiye'de fiyatlar el yakıyor ve her adımda kazık atan atana.Medeni ülkede tatil yapmak büyük zevk.

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Mithat Kaya:

Ülkemin o kadar güzel yerlerini görmüş,ne diyem bi rodos'u kalmış,bırakın garip orayıda göreydi??

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Quantum:

Adamlar türk kimliğini görünce türlü bahanelerle vize vermeyip içeri sokmuyo bizdeyse sınırlar yol geçen hanı, sonuçta ortada. Yaparsa kim yapar?

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Murat Celik:

ok mu var ege sahilleri ile rodosun hic farki yok bizde gittik gördük

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Tayfur Çoşkun:

Yerli turist Yunana doğru Gürcüye doğru kaymaya başladı. Çünkü Ege gibi Akdeniz gibi bölgelerdeki fahiş fiyat uygulamasından kaynaklı ayrıca Satıcıların çingene pazarına çevirdiği sokaklar pazarlar var turistler girmek istemiyorlar. Yarın bir gün gelecek günü kurtarma mantığıyla hareket eden esnaf ve hoteller sinek avlayacaklar.

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Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Helal olsun! Adamlar ülkelerini vatanlarını para kaybetme pahasına da olsa koruyorlar! İşte gerçek vatanseverlik. Ayakta alkışlıyorum.

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