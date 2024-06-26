Rize'de Uyuşturucu Operasyonu ve Göçmen Kaçakçılığına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 5 ilde eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 19'unun tutuklanarak ceza evine gönderildiğini, dün Ardeşen ilçesinde tuğla yüklü tırın içerisinden çıkan 30 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başladığını tır sürücüsünün tutuklandığını dile getirdi. Vali Baydaş ayrıca Rize'deki bir okulda taciz iddiaları nedeniyle görevden alınan şahıs hakkında müfettiş görevlendirildiğini kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleşen operasyonlar ile Rize'nin güvenilir bir şehir olma hassasiyetini koruduklarını ve bu güvenilirliği kaybetmemek adına çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş "Geçtiğimiz hafta İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde Rize merkezli 5 il de eş zamanlı bir operasyon düzenledik. Rize ilinde 18, İstanbul'da 2, Trabzon'da 3, Bursa'da 1, Antalya'da 1 olmak üzere bu operasyon kapsamında 25 şahıs aynı gün eş zamanlı olarak gözaltına alınmıştır. Bu şahıslar üzerinde çeşitli oranlarda sentetik uyuşturucu maddeler, bu uyuşturucu maddelerin kullanımında hazırlanmasında kullanılan hassas teraziler, uyuşturucu madde öğütücüsü, uyuşturucu madde kullanım aparatı gibi uyuşturucu madde ile ilgili çeşitli miktarda malzeme ve çeşitli miktarda aparat ve öğütücü yakalandı. Bu şahıslar emniyetimiz tarafından adliyeye sevk edilmiştir. Bu Yakalanan 25 şüpheliden 18'i 'Uyuşturucu madde, imalat ve ticaretinden' tutuklanmıştır. Bir tanesi de bir başka suçtan tutuklu olduğu için toplamda 19'u uyuşturucu madde, ticaret ve imalatından tutuklanmış oldu. Uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz ve kararlı bir biçimde mücadelemiz devam edecek. Bu meseledeki en ince detaya kadar hassasiyetle hem emniyetimiz hem jandarmamız hem sahil güvenliğimiz en ince detaya kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadan mücadeleyi sürdürmüş olacağız. Rize güvenli bir şehirdir. Biz bu operasyonlarla bu güveni perçinlemeye devam ediyoruz. Güvenilir bir şehir olma hassasiyetini tekraren vurguluyoruz, vurgulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Araç sürücüsü o an itibariyle gözaltına alınmıştı, şu an itibariyle de tutuklandı"

Dün Rize'nin Ardeşen ilçesinde emniyet mensuplarının durdurduğu tırdan çıkan 30 düzensiz göçmen hakkında da konuşan Rize Valisi Baydaş, araç sürücüsünün tutuklandığını dile getirerek "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince dün şehrimizden geçen üzeri tuğla yüklü bir tır durdurulup trafik ekiplerimizce istihbarat birimlerimizce kontrol edildiğinde o tuğla yüklü tırın içerisinde 27 Afganistan, 2 Bangladeş, 1 Pakistan olmak üzere 30 düzensiz göçmenin olduğu görülmüştür. Arkadaşlarımız bu şahıslarla ilgili gerekli işlemleri, Göç İdaresi Başkanlığımız ve ilgili birimlerimizle gerçekleştirmeye başladılar. Araç sürücüsü M.K. isimli şahısta o an itibariyle gözaltına alınmıştı. Şu an itibariyle de tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Burada tabii tırın düzeneği de ilginç. Üst taraf tuğlalarla kaplı. İç tarafında gelen kişilerin kalabileceği şekilde bir düzenek var" dedi.

"Eğer okul idaresine bu konu yansıdı ve okul idaresinde bu meseleyle ilgili bir refleks gelişmediyse soruşturma elbette idarecilere yönelik de devam edecek"

Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'nde çalışan H.K. isimli okul personeli, öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla dün açığa alınıştı. Görevden alınan H.T. için müfettiş görevlendirildiğinin altını çizen Vali Baydaş, gerekli görüldüğü takdirde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edileceğini dile getirdi. Baydaş "Milli Eğitim Müdürlüğümüze 25 Haziran itibariyle bir şikayet ulaşıyor. Milli Eğitim Müdürümüz bu konuyu hızlıca bana aktardı. Ben de aynı gün bu konu Milli Eğitim'e geldikten hemen sonra ilgili şahsın açığa alınması talimatını verdim. Açığa aldık ve soruşturma başlattık. Daha sonra ilerleyen saatlerde tabii sosyal medyada da birtakım paylaşımlar dolaştı. Ama açığa alma işlemi soruşturma açma işlemini gerçekleştirmiştik. Soruşturma başladı, devam ediyor. Bakacağız burada şikayete konu olan meselelerin detayı nedir? Konunun içeriği, teferruatı nedir? Orada bir idari zaaf var mıdır, yok mudur? Eğer okul idaresine bu konu yansıdı ve okul idaresinde bu meseleyle ilgili bir refleks gelişmediyse soruşturma elbette idarecilere yönelik de devam edecek. Bu hassasiyetin altını çizelim. Bu mesele ihmal edeceğimiz bir mesele değildir. Görevlendirdiğimiz müfettiş başladı. Bugün de görüştüm. Gidişatına göre Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edeceğiz. Çok taraflı olarak bakacağız. Burada bir suiistimal var mı? İfade edildiği gibi bir taciz var mı ve detayı nedir? Bununla ilgili endişeniz olmasın. Soruşturma açtık, açığa aldık. ve eğer devamında ilerleyecek bir idari kusur varsa da onu da devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - RİZE