Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler - Haberler

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Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan çifti jandarma ekipleri kurtardı.

Rize'de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan çifti jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çamlıhemşin ilçesi Zilkale köyünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Zilkale istikametinden Çamlıhemşin istikametine seyir halindeki C.G. kontrolündeki 61 AEP 308 plakalı araç, viraja hızlı girmesiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çat Deresi'ne uçtu. Aracın üzerine çıkan sürücüsü C.G. ve eşi Z.G.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince çekilen halatlarla kurtarılan çift, sağlık ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıhemşin, Jandarma, Tragger, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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