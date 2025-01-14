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Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

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2013 yılında Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'ye düzenlediği nokta operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdiği, 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN TUNÇ GELİŞMEYİ DUYURDU

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakalamıştı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör saldırısının planlayıcıları arasında yer alan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı'nin saklandığı yeri tespit etmişti. MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcıları arasında yer alan Yusuf Nazik'i de 2018'de Suriye'de düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı

Reyhanlı saldırısının faili Muhammed Dib Koralı tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Çelik:

Adam suriyede yakaladın sık kafasına getirip içeri atıyorsunuzda ne oluyor 46 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapisi olanları saldınız adaletiniz de yok beceremiyorsunuz istifa

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