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Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar

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Gazeteci Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan evlilik boyunca ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek hem ceza hem de 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede Kütahyalı'nın, Alçı'ya gönderdiği mesajlar yer aldı. Mesajlarda Alçı'ya "Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar", "Düşük seviyeli başarısız zavallı" ifadeleri yer alırken Kütahyalı'nın, Aydın Doğan ve Cavit Çağlar'a küfür ettiği görüldü.

3 Ekim 2023'te anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Gazeteci Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında adeta savaş çıktı. Alçı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Kütahyalı'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı. Hakkında dava açılan Kütahyalı'nın, eski eşi Alçı'ya gönderdiği mesajlar da dilekçede yer aldı.

ÇİFTİN BOŞANMASI YETERLİ OLMADI

Nagehan Alçı'nın boşanma kararından sonra da Rasim Ozan Kütahyalı'nın ağır şiddetinden kurtulamadığının ileri sürüldüğü dilekçede, "Artık can güvenliği de tehlikede olan müvekkil bakımından şikayet yapmak zorunlu olmuştur. İşbu dilekçemiz ekinde sunacağımız WhatsApp mesaj örnekleri ile de kanıtlayacağımız üzere davalı mütemadi olarak davacı müvekkile hakaret etmekte, davacıyı tehdit etmekte ve ayrıca kendisini polis memuru olarak tanıtmak suretiyle üçüncü kişilere mesajlar göndererek davacı aleyhine asılsız suçlamalarda bulunmakta, iftira atmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ESKİ EŞ NAGEHAN ALÇI'YA ÇİRKİN MESAJLAR

B Yüzü'nün ulaştığı dilekçede Rasim Ozan Kütahyalı'nın attığı mesajlardan örnekler sunuldu.

İşte Kütahyalı'nın Alçı'ya attığı mesajlar;

- "Loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",

- "Hizmetçi, İbrahim Tatlıses'in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",

- "Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın", "için çürümüş, bunamış, bunak",

- "Öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar"

AYDIN DOĞAN VE CAVİT ÇAĞLAR'A KÜFÜR ETMİŞ

Dilekçede, 28 Mayıs'ta aralarında Nagehan Alçı'nın da bulunduğu pek çok gazetecinin katıldığı bir yemek davetinden sonra Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakaret mesajları attığı ifade edildi. Kütahyalı'nın küfür ettiği isimler arasında Aydın Doğan ve eski Bakan Cavit Çağlar da bulunuyor.

Dilekçede yer alan iddialara göre Kütahyalı, "Sen o şerefsizlerin cumartesi masasında meze olan, onlara yalakalık eden 47 yaşında kart bir kadınsın, Cavit Çağlar başta olmak üzere tüm o...çocuklarını anasından doğduğuna pişman edeceğim", "Git o itlere de okut cumartesi onların masasında meze olurken" şeklinde mesajlar attı.

Kaynak: Haberler.com / Kaan Güler - 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Metin Yalcin:

Erkeğin karaktersizi bir başka oluyor ..

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Bandorma:

Masada meze olmasi dogru degil tabii :) ROK hakli…Çocuklar var…

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Gjerj Kastoroiti:

yakışır ikisinede

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Mehmet Durmaz:

Rasim beyin çok entelektüel ve müthiş bir zekaya sahip olduğunu söylemiştiniz, Nagehan hanım. :))

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