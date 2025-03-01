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Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

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Vestel CEO'su Ergün Güler'in şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan tebrikine rahatsızlığını, "Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz" maliyle gösteren Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tepki gösterdi. Kurumu bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken, olay sosyal medyada infiale neden oldu.

ZORLU CEO'SUNA SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan Köksal hakkında re'sen soruşturma başlattı.

VESTEL CEO'SUNUN RAMAZAN MESAJI KRİZ ÇIKARDI

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

ZORLU CEO'SUNDAN SERT UYARI

Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın" dedi.

Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber Yorumları7v2khky7sf:

bunada soruşturma açmak nedir yahu

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Haber YorumlarıEgid Kılıç:

İçinde yaşadığı toplumun değer yargılarına saygısı olmayan insanların; bu memlekette yaşama hakkı yoktur!

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Haber YorumlarıLeman A.:

Artık neye soruşturma açılacağına şaşırmış durumdayız, adam çok güzel yazmış, milletçe uğraştınız şeylere bakın

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Hadi CHP liler zaman destek zamanı bunada destek vermeseniz kendinizle çelişirsiniz

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Haber Yorumlarımuttalipcakmak:

Müslümanlar Zorlu holdingi protosta etmesi lazım. Hiç bir ürününü almasınlar. Gayri Müslümler bile Ramazan’a sayğı gösterirken Türkiye’deki bazı kendini bilmez soytarıları artık millet görmek zorunda. 5 li çete ye geçit vermemeli verenleri al aşağı etmeli.

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Haber Yorumlarıdn2b27xjxd:

Ahmet zorluyu adam bilirdim. onunda soruşturma başlatması gerekiyor. kurban ve şeker bayramı dini değil mi ? ramazanı şerifte sizi durduran ne oldu ? ne farkı var abi ben anlamıyorum… Müslüman bi Ülkedesiniz bundan daha doğal bişey yok

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

ota b … soruşturma akpnin en sevdiği şey

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Haber YorumlarıMusty:

buna da hurriyetimiz engelleniyor diyen adress versin birsey konsuacagim direk yorumun altina yazsin

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

o soruşturmayı acanların elleri dert görmesin sonuna kadar arkasındayız bu kararın

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Haber YorumlarıAhmet Bayram:

buna önce bir laiklik eğitimi sonra sınır dışı. din değil İslam düşmanı bunlar

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