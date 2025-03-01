Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tepki gösterdi. Kurumu bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, Güler'e Ramazan mesajı sebebiyle sert tepki gösterdi. Güler'e mail atan Köksal, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var" derken, olay sosyal medyada infiale neden oldu.

ZORLU CEO'SUNA SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Tepkilerin ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan Köksal hakkında re'sen soruşturma başlattı.

VESTEL CEO'SUNUN RAMAZAN MESAJI KRİZ ÇIKARDI

Vestel CEO'su Güler, Ramazan tebriki mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

ZORLU CEO'SUNDAN SERT UYARI

Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'in mesajına tüm çalışanların görebileceği bir platformda yanıt vererek, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden sadece Şeker ve Kurban Bayramları var. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var," dedi. Köksal, Güler'i daha önce uyardığını hatırlatarak, "Lütfen bunun tekrarı olmasın" dedi.