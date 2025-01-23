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Kadın turist dehşeti yaşadı! Poz verirken trene temas edip raylara düştü

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Tayvan'da Filipinli bir kadın turist, hareket halindeki trenin önünde fotoğraf çektirirken vagona temas ederek raylara düştü. Kaldırımla rayların arasına sıkışan kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kadına güvenli alanı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası verileceği öğrenildi.

Tayvan'da görenleri dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olay 20 Ocak'ta, Yeni Taipei Şehri'nin Pingxi bölgesindeki popüler bir turizm merkezi olan Shifen Eski Caddesi'nde meydana geldi.

Poz verirken trene temas edip raylara düştü

OLAY ANI KAMERADA

Yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kadının fotoğraf için poz vermek üzere kollarını uzattığı sırada tren vagonunun koluna çarptığı görülüyor. Çarpma sonucu kadın dengesini kaybederek hızla geçen trenle kaldırım arasına yuvarlanıyor.

Tayvan Merkezi Haber Ajansı'nın (CNA) aktardığına göre, New Taipei Şehir İtfaiye Departmanı, 30'lu yaşlardaki turistin kafasında 3 ila 5 santimetre uzunluğunda bir kesik oluştuğunu söyledi.

Poz verirken trene temas edip raylara düştü

AĞIR YARALANDI

Polis, turistin kafasından ve vücudunun birçok yerinden yaralandığı bilgisini aktarırken Filipinler'in Tayvan'daki temsilciliği Manila Ekonomi Kültür Ofisi, 21 Ocak'ta kadının durumunun stabil olduğunu ancak yaraları için ameliyata alınması gerektiğini bildirdi.

Poz verirken trene temas edip raylara düştü

DEMİR YOLUNA İZİNSİN GİRDİĞİ İÇİN CEZA ALACAK

Tayvan polisi, kadının kamuya açık olmayan demir yoluna izinsiz girdiğini ve bunun sonucunda para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

Kadın turist dehşeti yaşadı! Poz verirken trene temas edip raylara düştü
Kaynak: Haberler.com / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Aferin kıza selfi hayattan önemlidir.

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