Polonez Sucuk Fabrikası'nda İşten Çıkarma Protestosu

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez Sucuk Fabrikası'nda 146 işçinin sendikaya üye olduğu iddiasıyla işten çıkarılması ile ilgili bugün Tek Gıda İş Sendikası tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

Çatalca'da bulunan ağırlıklı olarak salam, sucuk, sosis üretimi yapan Polonez Sucuk Fabrikası'nda 85 gün önce 146 işçi, sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılan işçilerle günlerdir eylemine devam ederken, Tek Gıda İş Sendikası tarafından bugün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması yapılan noktalardan birisi de İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir Alışveriş Merkezi'nin önü oldu. Yaklaşık 30 kişilik grup ellerinde taşıdığı dövizlerle işten çıkarılan arkadaşları için destek çağrısında bulunup, slogan attı ve halay çekti.

Grup adına basın açıklamasını Tek Gıda İş Avrupa Yakası Şube Başkanı Turgay Koç yaptı. Koç yaptığı basın açıklamasında, "İstanbul Çatalca'da bulunan ülkemizin Türkiye'de önde geleni kırmızı et, salam, sosis, pastırma üretimi yapan piyasa ismi Polonez olan Trakya Et ve Süt ürünlerinde çalışan sadece sendika üyesi olduğu için ezilen horlanan işten çıkarılan ekmeğinden olan Polonez işçilerine yaşatılan süreci bir kez daha verdiğimiz mücadeleye destek ve çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Koç açıklamanın devamında, "Polonez'de çalışan arkadaşlarımız anayasamızın tanımış olduğu hakkı kullanarak sendikamıza üye olmuşlardır. Yasalara uygun olarak sürdürülen bu sendikal örgütlenmeden haberi olan işveren öncelikle çalışanlar üstünde baskı uygulamış, sendika üyeliğinden istifaya zorlamıştır. Sendikadan istifa etmeyen önce 13 arkadaşımızı 'Kod 46'dan yani yüz kızartıcı suç işlediğini iddia ederek 20 Temmuz 2024 tarihinde işten çıkarmıştır. İşveren bu çıkışlardan sonra işçilerin üzerindeki baskıyı daha da artırmış sendika üyelerinden istifa etmeyen ve 'kod 46'dan işten çıkarılan işçi sayısını 146'ya çıkarmıştır. Ürdünlü iş veren Türkiye yasalarını tanımaz tavrını hala sürdürmekte bizde bu gücü nereden aldığını merak etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL