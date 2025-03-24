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Polisi, "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit etti, gözaltına alındı

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Saraçhane'de gerçekleştirilen protesto gösterilerinde bir polisi, "Emekli olduğunda bulacağım seni" diyerek tehdit eden şüpheli, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun, 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki protestolara katılan bir gösterici, polisi tehdit etti.

Polisi, 'Emekli olduğunda bulacağım seni' diyerek tehdit etti, gözaltına alındı

"EMEKLİ OLDUĞUNDA BULACAĞIM SENİ"

A.K. isimli şahıs, barikatın önünde duran bir çevik kuvvet polisine, "Emekli olduğunda bulacağım seni. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diye seslen. A.K., cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anları sosyal medya platformlarında paylaştı.

Polisi, 'Emekli olduğunda bulacağım seni' diyerek tehdit etti, gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde A.K.'nin Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu tespit edildi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla A.K. yakalanarak gözaltına alındı. A.K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.

Polisi,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Demir:

haşırttt

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

polis kardeşlerimizin eline ayağına sağlık. vurun

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

DEVLET İŞLERİNİ YARINA BIRAKIR AMA ŞUNU KAFANIZA SOKUN HİÇ KİMSENİN YANINADA BIRAKMAZ BU DEVLETE BAŞ KALDIRANIN BAŞI KIRILIR

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