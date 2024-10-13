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Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun

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Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakla yaralayan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Basın mensuplarına konuşan saldırganın annesinin ifadeleri ise bir kez daha dehşete düşürdü. Anne yaptığı açıklamada, oğlunu mahkeme kararıyla 2 defa hastaneye yatırmasına rağmen hastaneden 2 haftada çıkartıldığını söyledi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde arkadan yaklaştığı polis memurunu boynundan bıçakla yaralayan saldırgan çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olayın yankıları sürerken saldırganın annesinden çarpıcı açıklamalar geldi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay, dün saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede görev yapan polis memuruna arkadan yaklaşan şüpheli, elindeki bıçakla saldırarak polis memurunu boğazından yaraladı. Polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırganın Oytun I. olduğunu belirledi. Kasımpaşa'da bir parkta yakalanan Otun I. emniyette yapılan işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Oytun I.'nın psikolojik tedavi gördüğü, 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Oytun I., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırgan, Kasımpaşa'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kasımpaşa'da yakalanan şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

POLİSLERİ TEHDİT ETTİĞİ VİDEOYU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Saldırgan Oytun I.'nın, aylar öncesinde sosyal medya hesabında polisleri alenen tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Oytun I.'nın cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, "O polisi düelloya davet ediyorum. Orada kalabalıktılar ve silahlıydılar. Bir şey diyemedim. Ama teke tek erkek erkeğe kavga etmek isterim" dediği görüldü.

SALDIRGANIN ANNESİ KONUŞTU

Oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne yüzünü kameralardan saklarken utandığını söyledi. Saldırganın annesi Ekol Tv muhabirlerine yaptığı açıklamada, daha önce oğlunun psikolojik sorunları olmasına rağmen dışarıda olması hakkında; "Onu bana değil, bırakan doktorlara sorun. Mahkeme kararıyla 2 kere hastaneye yatırdım. 2 hafta yatırıp çıkardılar" ifadelerini kullandı.

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesinden açıklama: Bana değil doktorlara sorun
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Beyoğlu Polis

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