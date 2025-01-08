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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu

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İstanbul Ümraniye'de çıkan çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık Yunus Emre Geçti'nin mahkemede yaptığı savunma pes dedirtti. Geçti, İstanbul'un Teksas'a döndüğünü söyleyerek "Ben kendim de vuruldum. Empati yapmanızı istiyorum bu sizin de başınıza gelebilir" dedi.

İstanbul Ümraniye'de çıkan çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz'ı (27) şehit eden sanık Yunus Emre Geçti (19) hakkında mahkeme "Görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "Görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, annesi Pınar Geçti'ye karşı "Olası kastla yaralama" suçundan 3 yıl, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası kararı verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Geçti'nin mahkemede verdiği ifade de ortaya çıktı. Kasıtlı bir şey yapmadığını söyleyen Geçti, "Böyle bir şeye yeltenecek bir kişi değilim. Şeyda ablamı çok iyi tanırım. Karakolumuzda görev yapıyorlardı. Olay günü karanlıktı. Bana hasımlarım saldıracak diye düşündüm. Kafama tekme attılar. Yere silah düştü. Olayı kesinlikle hatırlamıyorum. Ben de vuruldum, annem de vuruldu. Beni köpek arabasıyla getirdiler. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Bunlar olurken uyuşturucunun etkisindeydim. Benim gençliğimi heba ettiler. Ben Şeyda ablayı görmedim. Varilin üzerinden doğrultulmuş silah gördüm. Benim ailemin evini bile kurşunladılar. Beni dövdüler bana karakolda öyle ifade verdirttiler. Çok pişmanım keşke olmasaydı" ifadelerini kullandı.

"BİLE BİLE KASITLI YAPACAK ÇOCUK DEĞİLİM"

Silahı yerden aldığını söyleyen sanık, "Silahı ben yerden aldığımda mermi vardı. Namluya mermiyi ben sürmedim. Olay yerinde ben de vuruldum. Ben iki tane mermi yedikten sonra ateş ettim. Ben kesinlikle varilin arkasında polis şehit ablamızı görmedim. Bile bile kasıtlı yapacak çocuk değilim. Karakoldaki 500 kişiye beni sorsanız kimse benim hakkımda kötü bir şey söyleyemez. Benim karakola gittiğimde kafam aşırı güzeldi zaten. Ben kesinlikle resmi bir polis aracı görmedim, polis aracı görsem zaten teslim olurdum. Sivil araçla geldiler. 19 yaşındayım ama hayatımda hiç cezaevine girmedim. Bu planlı, projeli bir olay değil. Çok pişmanım" dedi.

"İSTANBUL'U TEKSAS'A ÇEVİRMİŞLER"

Ek savunması sorulan Geçti, "Kesinlikle bir kast yok. Annemi bile görmüyorum. Hadi Şeyda ablaya ateş ettim, görsem niye anneme ateş edeyim. Anneme yapamam en başta. Kesinlikle planlayarak, tasarlayarak olmadı. Oradaki olay yeri karanlık olduğu için ben onları hasmım zannettim. İstanbul'u Teksas'a çevirmişler ben kendim de vuruldum. Empati yapmanızı istiyorum bu sizin de başınıza gelebilir" sözlerini sarf etti.

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin mahkemedeki savunması ortaya çıktı: İstanbul Teksas oldu
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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