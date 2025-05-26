Polatlı'da Cam Silerken 4. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Cam Silerken 4. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, cam silen 3 çocuk annesi Kamer Palas, dengesini kaybederek 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir kadın sabah saatlerinde cam sildiği sırada 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, 3 çocuk annesi Kamer Palas (45) evinin camlarını sildiği sırada dengesini kaybederek 4'üncü kattan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Kamer Palas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Palas'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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