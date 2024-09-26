PKK Üyesi tarafından Eşine Gözdağı Vermek İçin El Yapımı Patlayıcı Düzenek Kuruldu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici tarafından bulunan el yapımı patlayıcının failleri yakalandı. Patlayıcının, yurt dışında firari durumda olan bölücü terör örgütü PKK üyesi Bilal İ. tarafından eşine gözdağı vermek için koydurttuğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici, sokakta el yapımı bir patlayıcıya rastlamış, durumu polise bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, düzenekleri ve el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirerek imha etmişti. 9 Eylül tarihinde ise uzun namlulu silah ile bir eve saldırı gerçekleştirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve TEM birimlerince, söz konusu olaylara ilişkin geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 Eylül'de meydana gelen Arnavutköy ilçesinde bulunan bir ikamete yönelik uzun namlulu silahlı saldırı olayı ve 16 Eylül Pazartesi günü Sultangazi ilçesinde bulunan EYP olaylarının izi sürüldü. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayların PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve yurtdışında bulunan Bilal İ. isimli örgüt üyesinin talimatıyla S.K., A.O., Y.I. ve E.B. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmalarda., yurt dışında kaçak olarak yaşayan PKK mensubu Bilal İ.'nin, Türkiye'de bulunan eşiyle boşanma aşamasında olduğu, aralarında anlaşmazlık bulunduğu, eşine gözdağı vermek amacıyla olayların talimatını verdiği ve olayların bu sebepten meydana geldiği anlaşıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takiple yerleri tek tek belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için 19 Eylül'de birden fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında, azmettirici Bilal İ.'nin talimatıyla olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K., A.O., Y.I. ve E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Baskında, olayda kullanılan silahın ele geçirilmesi amacıyla Sultangazi ilçesinde tespit edilen 2 ikamet adresinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bir tabanca ve bu silahlara ait 93 mermi ele geçirildi. Ayrıca silahları ikametinde bulunduran ve silahları sakladığı değerlendirilen B.Ö.O. ile O.Ş. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube ve TEM ekipleri tarafından yakalanan toplam 6 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra geçtiğimiz pazar günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.B. ve Y.I. isimli 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 4 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İSTANBUL