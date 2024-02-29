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Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi

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Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.

Yıllar önce yayınlanan ve günümüzde tekrar bölümleri dahi büyük bir ilgiyle izlenen Çocuklar Duymasın'daki Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi.

"BURAYA HARCANAN PARAYLA NELER NELER YAPILIRDI"

Bir süredir sunuculuğun yanı sıra tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu, Instagram hesabından sokaklara asılan parti bayraklarını paylaşarak "Şu seçim bayraklarına vs harcanacak masraf bütün partiler için söylüyorum, şunlara harcanan parayla deprem bölgelerine neler neler yapılırdı. Çok üzgünüm yani gerçekten üzgünüm hale bak. Buna harcanan ödenek, deprem bölgesine gitse, ihtiyacı olanlara gitse ne güzel olur değil mi?" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi

Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi

Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi

Kaynak: Haberler.com / Kaan Güler - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Muzaffer Acar:

haklı

46
3
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Ahmet Develioğlu:

Çok haklı aynı zamanda hoparlörlerle donatılan seçim otobüsleride kaldırılsın milletin parasıyla milleti rahatsız ediyorlar. o seçim otobüslerinden memnun olan bir tane seçmen yoktur.

30
1
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Şerif Ali:

Milletin parasını nasılda çarçur ediyorlar. Emekli garibanıda para yok diye kandırıyorlar.

21
1
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Benim Kkk:

Haklisin pinar ablam ama bunu ne millete nede paetilere anlatabilirsin herkes cikarini dusunur deprem bolgwsi fakir gukara k8msenin umrunda degildir

12
1
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haksız mıyım:

al sana kafa. nato mermer nato kafa yeminle. lan deprem bölgesine 100 milyar dolar para harcanıyor. bu yüzbinde biri para edecek para ile deprem bölgesinin sorununu çözdü. e sen bağış yap mesela abla bayrak yerine

2
8
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Thomas Nakapiripirit:

Geldi cahilin vücud bulmuş hali

yanıt3
yanıt1
haksız mıyım:

çok acıtmış thomasın canını anlaşılan . söz sabun kullanıcam bi dahakini itelerken:))

yanıt0
yanıt0
Eko cCc:

Haklı valla

7
0
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Mldhat Caglar:

Kazanacaklari koltuktan neler elde edecekler neler tabiki hakkaniyetli Kisiler hariç

6
0
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