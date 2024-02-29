Pınar Altuğ sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi

Yıllar önce yayınlanan ve günümüzde tekrar bölümleri dahi büyük bir ilgiyle izlenen Çocuklar Duymasın'daki Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına tepki gösterdi.

"BURAYA HARCANAN PARAYLA NELER NELER YAPILIRDI"

Bir süredir sunuculuğun yanı sıra tiyatro oyununda yer alan başarılı oyuncu, Instagram hesabından sokaklara asılan parti bayraklarını paylaşarak "Şu seçim bayraklarına vs harcanacak masraf bütün partiler için söylüyorum, şunlara harcanan parayla deprem bölgelerine neler neler yapılırdı. Çok üzgünüm yani gerçekten üzgünüm hale bak. Buna harcanan ödenek, deprem bölgesine gitse, ihtiyacı olanlara gitse ne güzel olur değil mi?" ifadelerini kullandı.