Von der Leyen Tiran'da Arnavutluk'un AB üyeliğinin birliği güçlendireceğini söyledi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arnavutluk'un AB üyeliğinin, sadece bu ülkeyi değil, aynı zamanda birliği de güçlendireceğini bildirdi.

Batı Balkan ülkeleri turu kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulunan von der Leyen, Başbakan Edi Rama tarafından törenle karşılandı.

İkili, Başbakanlıkta yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, burada yaptığı konuşmada, AB üyeliğinin sadece Arnavutluk'u güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda AB'yi de güçlendireceğini vurguladı.

Üyelik müzakerelerinde Arnavutluk'un çok önemli ilerleme kaydettiğini söyleyen von der Leyen, "Arnavutlar Avrupa'yı kalplerinde taşıyorlar. Hedef ufukta görünüyor. Arnavutluk, katılım sürecimizde önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Bu değerlendirmeyi yapabiliyorum çünkü kaydedilen ilerlemeyi yerinde görmek için her yıl buraya geliyorum. Arnavutluk muazzam bir ilerleme kaydetti." diye konuştu.

Açılan tüm fasıllarda ilave reformlara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden von der Leyen, Arnavutluk'un Büyüme Planı konusunda çok iyi bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

Von der Leyen, "Arnavutluk, ortak dış ve güvenlik politikamızla tam bir uyum içindedir yani yüzde 100 uyumludur, bu da dünyaya aynı gözlerle baktığımız anlamına gelir." dedi.

"Bu yıl sona ermeden, fasılları kapatmaya başlayacağız"

Rama da müzakere başlıklarının kapatılmaya başlanması yönünde hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Bu sürecin yıl sonundan önce başlayacağını kaydeden Rama, "Artık fasılların kapatılması aşamasına girmiş olan bir sürecin çalışmalarını ilerletme konusundaki güçlü kararlılığımızı bir kez daha teyit etmek istiyorum. Yakında, yani bu yıl sona ermeden, fasılları kapatmaya başlamaya ve ardından gelecek yıl, halihazırda açılmış olan çok sayıda fasıl üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Batı Balkanlar'a yönelik AB Büyüme Planı'nın bölgeye muazzam destek sağlayan yeniliklerden biri olduğunu vurgulayan Rama, Büyüme Planı kapsamında son derece iddialı bazı hedefleri tutturmayı başardıklarını aktardı.

Rama, "Ayrıca, Arnavutluk'un organize suç ve yolsuzlukla mücadelede yürüttüğü büyük çaplı çabaların sonuçlarını da ele aldık." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile de görüşecek.

Balkan turu kapsamında von der Leyen ayrıca Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret edecek.

Kaynak: AA