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Peru'da Sevgililer Günü'nde ayı kostümlü polis operasyonu

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Güney Amerika ülkesi Peru'da Sevgililer Günü'nü fırsat bilen narkotik polisleri ayı kostümüyle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Başkent Lima'da uyuşturucu sattığı belirlenen kadına ayı kostümüyle çiçek ve çikolata götüren polis ekipleri, hediyeleri almak için evinden çıkan kadını yakaladı.

Peru'nun başkenti Lima'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsat bilen polis, ayı kostümü giyip uyuşturucu satıcısı kadını kıskıvrak yakaladı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da Sevgililer Günü'nü fırsat bilen polisler akıllara durgunluk veren operasyon gerçekleştirdi.

Peru'da Sevgililer Günü'nde ayı kostümlü polis operasyonu

UYUŞTURUCU SATICISI KADIN YAKALANDI

Başkent Lima'da animasyondan filminden esinlenen polis memuru, uyuşturucu sattığı belirlenen kadını yakalamak için ayı kostümü giydi. Kadına çiçek ve çikolata götürerek operasyonu başlatan ayı kostümlü polis, kadının evinin önünde beklemeye başladı. Çiçek ve çikolatayı almak için evinden ayrılarak merdivenlerden inen kadın, sokakta işçi kılığında bekleyen diğer polisler ve ayı kılığındaki polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Peru'da Sevgililer Günü'nde ayı kostümlü polis operasyonu

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Uyuşturucu satıcısı kadının gözaltına alınmasının ardından eve yapılan baskında kokain ele geçirildi. Öte yandan geçtiğimiz yıl Noel'de de polis memurları Noel Baba kılığına girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sevgililer Günü Lima Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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