Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor

Pendik'te bir çöp konteynerinde erkek cesedinin bulunmasına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Cesedin kafa derisinin yüzüldüğü, 16 parçaya bölündüğü ve birden fazla çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı.

Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde çöp atmaya giden bir vatandaş çöp konteynerinde parçalanmış ceset olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin N.S. isimli bir erkeğe ait olduğunu ve parçalara ayrıldıktan sonra birden fazla çöp konteynerine atıldığını belirledi.

DERİSİ YÜZÜLMÜŞ, BACAKLARI KESİLMİŞ

Olayın ortaya çıkan detayları ise dehşete düşürdü. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsi ve inceleme çalışmalarında, kafa derisinin yüzüldüğü ve her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileğinde de kesiler olduğu tespit edildi.

CESET 16 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ

Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu ve cesedin 16 parçaya bölündüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.