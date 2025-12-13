Haberler

Pendik sahilinde 100 metre arayla iki şüpheli ölüm

Pendik sahilinde 100 metre arayla iki şüpheli ölüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pendik sahilinde, yaklaşık 100 metre mesafede meydana gelen iki ayrı olayda iki genç erkek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. İlk olayda bir gencin cesedi kayalıklarda, ikinci olayda ise araç içinde bulundu. İkinci ölümün uyuşturucu etkisi altında gerçekleşmiş olabileceği öne sürülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendik sahilinde meydana gelen iki ayrı olayda, birbirine yaklaşık 100 metre mesafede iki genç erkek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Olaylar, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

İlk olayda, kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kayalıklar arasında genç bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden gencin olay yerine motosikletiyle geldiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, incelemelerin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İkinci şüpheli ölüm ise, ilk olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde, Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, park halindeki bir araçta bulunan şahsa GBT yapmak istedi. Aracın camını tıklatan ekipler, ön sağ koltukta hareketsiz duran bir kişi olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İkinci olayda hayatını kaybeden gencin uyuşturucu madde etkisinde yaşamını yitirmiş olabileceği iddia edilirken, her iki ölümün kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, olayların bağlantılı olup olmadığına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
title