Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama

Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında kadın kılığındaki erkek için cinayet işlendiği yönündeki yapılan paylaşımlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yalanlandı.

"UĞRUNA KATİL OLDUKLARI AFET, ALİ ÇIKTI"

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşım Eskişehir'de yaşayanların kafasını karıştırdı. Söz konusu paylaşımda, "Eskişehir'de bir pavyonda 4 kişi, Afet isimli kadın için birbirine girdi. Silahlı çatışma çıktı ve aralarından 1 kişi öldü. Uğruna katil oldukları Afet'in ise Ali E. isimli bir erkek olduğu ortaya çıktı. Kadın taklidi yapıyormuş. Başka ülkede yaşayamam" ifadeleri yer aldı.

ORTAYA ATILAN İDDİA POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Paylaşım kısa sürede yüz binlerce görüntülenme alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok haber sitesi de dayanağı olmayan bu konuyu gerçekmiş gibi servis etti. Ortaya atılan bu iddia üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Ancak olayın asılsız olduğu tespit edildi.

"PAYLAŞIMI YAPAN KİŞİ TESPİT EDİLİYOR"

Konuya ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal mecralarda yayılan paylaşıma göre Eskişehir'de bir eğlence yerinde 4 kişinin birbirine girdiği ve çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişinin öldüğü şeklinde yapılan paylaşımın asılsız anlaşılmış olup, paylaşımı yapan şahsın kimlik tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.