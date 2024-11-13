Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor

Almanya'nın Bremen Kenti'nde, para nakli aracını soyan ve 8.2 milyon euro ile 1033 gün Türkiye'de saklanan Yasemin Gündoğan'ın yargılaması başladı. Mahkemeye elleri kelepçeli olarak getirilen Yasemin (32), 8.2 milyondan sadece 25 bin euroya yakın para aldığını, kalanının Türkiye'deki çete lideri Yiğit T. ve ekibine gittiğini anlattı.

DURUŞMADA DİKKAT ÇEKEN KIYAFET

Bremen'deki duruşmaya lüks marka gözlük ve elbiseyle gelen Yasemin'in 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken oldukça rahat görünmesi dikkat çekti. Mahkemede, önce her şeyin bir şaka gibi başladığını ve sonra olayın ciddileştiğini anlatan Yasemin, soygun ve kaçışa önce bir arkadaşının sonra da çetenin karıştığını belirtti. Yasemin, olayın başında Türkiye'de bir çağrı merkezi işleten Yigit T. adlı kişinin olduğunu, önce tünel kazılmasını, rehin alma ve silah kullanma gibi fikirlerin öne atıldığını ancak bunların hiçbirinin kendisine göre olmadığını anlattı.

Bild Gazetesi, Yasemin'in kelepçeli olarak mahkemeye getirilmesini bu şekilde yayınladı.

VİLLAYA KİLİTLEDİLER, PARA GİTTİ

Sözcü'de yer alan habere göre soygundan sonra Türkiye'ye kaçan Yasemin, orada bu çetenin kendisini bir villaya kilitlediğini, oradan oraya sürüklediğini ve defalarca yer değiştirtildiğini belirtti. 8 milyon eurodan çok üzerindeki miktarın bu çete tarafından Türkiye'ye götürüldüğü ve paylaşıldığı belirtilirken Yasemin, yaklaşık 6 milyon euro almayı planladığını ama kendisine sadece 20-25 bin euro kaldığını iddia etti.

TUTUKLU YARGILANIYOR

Türkiye'nin kendisi için çok tehlikeli olmaya başladığını, bir tanıdığının bu çetenin çevresi tarafından vurularak yaralandığını belirten Yasemin, sonra avukatı ile görüşüp Almanya'ya dönme kararı aldığını anlattı. Bu yılın başlarında Bremen'e gelen ve havaalanında tutuklanan Yasemin, bir dönem serbest kalsa da, daha sonra yeniden tutuklandı. Yargılanmasına da tutuklu olarak devam ediliyor.