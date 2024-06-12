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Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yandı! Ekipler yangını 2 saatte söndürdü

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Kocaeli'de bir benzinliğin yanında bulunan palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanlar hemen itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda takviye itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışması devam ediyor.

DUMANI FARK EDİNCE İTFAİYEYİ ARADILAR

Yangın Gebze Balçık'ta bulunan bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. 13.30 sıralarında fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

TAHTA PALETLER ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI

Yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Vatandaşlar, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Yangın kısa sürede etkisini daha da artırdı.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

2 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli ve İstanbul'dan takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin 2 saat boyunca süren uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yanıyor! Ekipler yangınla mücadele için bölgede

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan son açıklamada ise "Gebze ilçemiz Balçık Köyü Şile yolunda bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı ihbarı üzerine olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleriyle birlikte trafik ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı anlaşılan yangından dolayı tüm Kocaelili hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Benzin istasyonunun yanındaki palet fabrikası alev alev yandı! Ekipler yangını 2 saatte söndürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (4)

Nayci İbrahim:

Yazık çok geçmiş olsun.Bu sıcaklarda da söndürmesi kolay değil.İnşallah söndürülür.

33
1
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BAHAR CANDAN DEĞİL:

Ülke cehennem gibi olunca ateşi de bol oluyor ne diyim

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16
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Hamit Gündoğdu:

Bunu yorum diye yazmanı esefle karşıladım.. lütfen biraz mantıklı ve kimseyi kırmadan vede özellikle konuları birbirine karıştırmadan yorum yapsaydiniz keşke...

yanıt5
yanıt0
yusuf:

havadan da destek versinler. yangın söndürme helikopterleri ne işe yarıyor?

7
1
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