İki ülke sel felaketi ile boğuşuyor! Ölü sayısı 200'e yaklaştı

Pakistan'da şiddetli yağışlar hayatını durma noktasına getirdi. Yetkililer, ülkenin Khyber-Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanda en az 125 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PAKİSTAN'DA 75 KİŞİ KAYIP

Can kayıplarının son 24 saat içinde yaşandığına dikkat çeken yetkililer, Buner bölgesinde de en az 75 kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Gilgit-Baltistan'da şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği heyelanlar ve ani seller sonucu en az 10 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Meteoroloji uzmanları, ülkede şiddetli yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.

HİNDİSTAN'DA FELAKETİ YAŞIYOR

Hindistan'da ise sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir Başbakanı Ömer Abdullah, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle başlayan sele ilişkin açıklama yaptı. Abdullah, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesindeki selde çoğu "hacı" olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

YARALILARDAN 38'İNİN DURUMU AĞIR

Yetkililer, şu ana kadar 160'tan fazla kişinin kurtarıldığını ancak bu kişilerden 38'inin sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran yetkililer, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, duruma ilişkin üzüntüsünü belirterek, "Durum yakından izleniyor. Kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. İhtiyaç sahiplerine mümkün olan her türlü yardım sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Himaçal Pradeş eyaleti yetkilileri, bölgede meydana gelen "bulut patlamasının" yol açtığı seller nedeniyle 396 yolun ulaşıma kapandığını, ev ve arabaların zarar gördüğünü aktarmıştı.