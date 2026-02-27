Pakistan, Afganistan saldırıları ardından dron uçuşlarını yasakladı

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Afganistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle ülke genelinde dron uçuşlarının yasaklandığını açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanlığı, Afganistan-Pakistan arasındaki çatışmalarda Afganistan tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından yeni güvenlik önlemleri alındığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, açık havada dron uçuşlarının yasaklandığı kaydedildi. Yasağın ülke genelinde derhal yürürlüğe girdiği ve yeni bir talimat yayımlanana kadar geçerli kalacağı vurgulandı. Yasağın nedeninin çatışmalar nedeniyle oluşan mevcut güvenlik ortamı olduğu belirtildi. Tüm eyalet yönetimleri ve ilgili yetkililer, kararın sıkı şekilde uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.

Söz konusu karar, Afganistan Savunma Bakanlığı'nın Pakistan sınırları içinde çeşitli askeri hedeflere başarılı bir şekilde dron saldırıları gerçekleştirildiğini öne sürmesinin ardından geldi. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar daha önce yaptığı bir açıklamada, saldırı iddialarını doğrulayarak Pakistan'ın üç şehrine dronlarla saldırı gerçekleştirildiğini belirtmişti. Tarar, "Abbotabad, Swabi ve Nowshera'da küçük dronlar düşürüldü. Can kaybı ya da hasar yok" demişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı