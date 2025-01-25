Özgür Özel'den 'korsan rapor' yanıtı: O rapor, Adalet Bakanı'nın malı değildir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirilecek belediye başkanları toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin hazırlanan ve kendisinin de paylaştığı ön rapora ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "korsan" ifadelerine yanıt verdi. Bakan Tunç'un rapora, ''sahte'' değil ''korsan'' dediğine dikkati çeken Özel, raporun ele geçiriliş yönteminin ''korsan olduğunu'' ifade etti. Özel, ayrıca bakanlık yetkililerinin heyete raporu değiştirmeleri yönünde baskı yapıldığını söyledi.

"BİLİRKİŞİLERE BASKI YAPILDI"

Kartaltaya'da yaşanan otel yangın faciasına ilişkin TBMM'de Araştırma Komisyon kurulmasına teklif edeceklerini belirten Özel, şöyle konuştu: ''Bir kırılma noktasındayız. Adalete dün bir müdahale geldi. Buna karşılık da biz inisiyatif kullandık ve gerekeni yaptık. İlk kez açıklayacağım. Yedi kişilik bir heyet görevlendirdi. Bu heyet bir raporu hazırlandı. Dört savcı ve yedi bilirkişi rapora son şeklini verdiler. Rapordaki özet şu: Sorumluları sayıyor. Sorumlular arasında İl Özel İdaresi ve bakanlık var. Bolu Belediyesi'ni sorumlu görmüyor.

Bu raporu böyle kabul etmiyorlar. 'Bunu değiştirin' diyorlar. 'Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın' diyorlar. Bakanlık'tan Bolu'ya ve bilirkişilere baskı geliyor. Bunu duyduğum anda Adalet Bakanı'nın aradım. Bunu duyduğum anda süreçle ilgili teminat vermiş olan İçişleri Bakanı'nı aradım. Bir bakanımız Malatya'daydı. Diğeri herhalde meşgul olduğu işe nasıl tepki göstereceğimizi bildiği için o gün bizimle iletişim kurmamayı tercih etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı aradım. Kendisine süreçle ilgili bendeki bütün bilgileri aktardım.

"NEDEN PAYLAŞTI?"

Bu raporu kabul etmeyip hatta heyete 'Siz görevden çekilin, başka heyet gelsin yeni rapor hazırlansın' dendiği anda yaptım. Heyetin raporunu da kamuoyuyla paylaştım. Adalet Bakanı bu rapora 'korsan rapor' dedi. Bu ne demek? Sahte rapor demiyor. Bir şey nasıl korsan olur? Ya yetkilendirilmemiş birilerinin yazdığı bir rapor olması lazım.

Yetki yazısı soruşturma dosyasın birinci sayfasında var. O bilirkişiler olay olduğu ve görevlendirildikleri andan itibaren otelin kamera kayıtlarını jandarma tutanağı altında incelediler. Otelde ölçüm yaptılar. Günlerce çalıştılar. Her çalışmalarında jandarmanın tutanağı ve isimleri var. Demek ki heyet korsan değil, rapor korsan değil, sahte değil.

"ELE GEÇİRME YÖNTEMİ KORSAN"

Korsan rapor demek için… Neye korsan diyor? Ele geçiriliş yöntemine. Bir şey sahibinin rızası olmadan zorla ele geçirilirse ona korsanlık faaliyeti denilebilir. Rapor gerçek, ele geçirme yöntemi korsan. O rapor, Adalet Bakanı'nın malı değildir, milletin malıdır. Milletin adalet arayışının teminatıdır. Bizim o raporu alenileştirmemiz, raporu kabul etmeyip 'yeni heyet görevlendireceğiz demeleri' üzerinedir. Yaptığımız iş adalet arayışına yönelik, adaleti savunmaktır. Aslında hakikate karşı bir korsanlık faaliyetini biz engelledik. Hakikati gizlemeye ve sahteciliğe karşı yapılan bir korsanlık faaliyetini biz engelledik.''

YENİ BİLİRKİŞİLERE SESLENDİ

CHP'nin tepkilerinin ardından heyet değişikliği konusunda söylem değişikliği olduğuna dikkati çeken Özel, yeni bilirkişilere de seslenerek şöyle devam etti: ''Bu müdahalelerden sonra ağız değişti. 'Heyete ilaveler yaptık' diyorlar. O rapordaki mevcut tespitlerden bir tanesinin çıkarılmasını kabul etmek mümkün değil. Kamuoyu dikkatle bakacak. Yeni gelecek ilavelerde de 'bakanlığı kurtarın, Bolu Belediyesi'ni işin içine katın' meselesine yönelik yeni heyetin de yapabileceği bir şey yok. Kanunlar açık. Yeni görevlendirilen heyetteki insanların da şu anda 78 canın ve ailelerine karşı büyük sorumluluğunu omuzlarında hissetmelerini bekliyorum. Birilerinin adalete siyasi operasyonuna, heyete yeni ilave edilen kişilerin de alet olmamasını bekliyorum. Nasıl önceki heyetin hem kişisel hem mesleki namuslarına emanetti yaptıkları görev... Ve gereğini yaptılar. Bu heyetin de kendilerini utandırmayacak, tarihe kara bir leke bırakmayacak şekilde mesleki onurlarına sahip çıkmalarını bekliyorum ve dikkatle bu süreci takip ediyoruz."