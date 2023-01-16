Özel engelli bakım merkezinde darp ve kötü muamele iddiası

Eskişehir'de özel bir bakım merkezinde engellinin darp edilmesi ve kötü muameleye uğraması iddiası ile aralarında kurum sahibi, müdürü ve personelinin de bulunduğu 22 kişi, 'bilinçli taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanıyor.

Eskişehir'de özel bir bakım merkezinde engellinin darp edilmesi ve kötü muameleye uğraması iddiası ile aralarında kurum sahibi, müdürü ve personelinin de bulunduğu 22 kişi, 'bilinçli taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanıyor. Ailenin avukatı Özgecan Sırma dava sürecine ilişkin, "Biz son derece ısrarlı bir şekilde cezalandırma talep ediyoruz ve takip ediyoruz. Ailenin yaşadığı acı hiçbir şekilde dinmeyecek. Önemli olan başka ailelerin canı yanmasın ve süreç doğru takip edilsin" dedi.

YATAKTAN DÜŞTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜLER

Ailesi 2018'in Nisan ayında Serdaroğlu'nu bakımevinde ziyaret ettiğinde, tekerlekli sandalye üzerinde ve vücudunda morluklar olduğunu gördü. Kurumdaki görevlilere durumu soran aile Serdaroğlu'nun yataktan düştüğü yanıtını aldı. Durumdan şüphelenen aile, Serdaroğlu'nun hastaneye sevk edilmesini sağladı.