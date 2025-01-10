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Oyuncu kayırma iddialarının ortasındaki Ayşe Barım konuştu

Oyuncu kayırma iddialarının ortasındaki Ayşe Barım konuştu
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ID İletişim'in ortaklarından Ayşe Barım hakkında oyuncuları kayırdığı iddialarının ardından kimi ünlü oyuncular iddiaların gerçek olduğunu belirten açıklamalarda bulundular. Öte yandan iddiaların ortasındaki Ayşe Barım da bir açıklama yaparak iddiaları bir kez daha reddetti.

İD İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz günlerde oyuncuları kayırdığı, istenen oyuncuları vermek için başka oyuncularının alınmasını da şart koştuğu, izlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijitale taşıttığı gibi iddialar ortaya atılmış, söz konusu iddiaların ardından ID İletişim'in resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

DESTEK PAYLAŞIMLARINI TEPKİ AÇIKLAMALARI İZLEDİ

Barım'a ünlü sanatçılardan destek paylaşımları gelirken; kimi ünlü oyuncular ise iddiaların doğru olduğunu ifade etti.

Oyuncu Deniz Işın yaptığı açıklama ile Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini açıkladı. Işık açıklamasında, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı" ifadelerini kullandı.

"KİMSE TEKELLEŞME OLMADIĞINI SÖYLEYEMEZ"

Melisa Sözen ise yaptığı paylaşımda "Bu sektörde kimse tekelleşme" problemi olmadığını söyleyemez" dedi. Sözen ayrıca "Konu sırf arkasında yeterli güç olmadığı için izlenme şansı bulamadığımız birbirinden yetenekli oyuncular" diye yazdı.

"AMERİKA'YA TAŞINMAK ZORUNDA KALDIM"

İddialar sonrası açıklama yapan bir diğer isim ise oyunca Didem Uzel oldu. Sektördeki tekelleşme nedeniyle bir dönem oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşınmak zorunda kaldığını söyleyen Uzel, "Sektör, bazı şirketler tarafından belirlenen 100 isim üzerinde dönüyor. Sizi o 100 kişi içine sokmuyorlar. Bu yüzden 30 senem çöpe gitti. Oyunculuktan dışlanan gençler arasında hayatlarını devam ettirmek için garsonluk yapanlar bile var" ifadelerini kullandı.

AYŞE BARIM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan iddiaların ortasındaki isim Ayşe Barım,katıldığı bir davette görüntülendi. Burada basına açıklama yapan Barım, iddiaları reddederken;"Gerçek dışı iftiraların söz konusu, hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmayı anlatamam. Sektördeki bazı şirketlere açıldı, bunlardan birisi de benim şirketim. Cevap ve savunmamızı vereceğiz. Hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonraki süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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