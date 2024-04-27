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Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın

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Akdeniz bölgesinin en sık kullanılan otoyollarından biri olan Mersin-Adana Otoyolu'nda çekilen görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. Yolu kullanan sürücüler bölgede otoyol çeteleri olduğunu ve araçların önüne atlayarak veya cama yumurta atarak durdurduktan sonra yolcuları gasp ettiğini ifade etti. Yaşanan olaylardan bazıları ise araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Mersin- Adana Otoyolu'nda "Otoyol çeteleri' olarak adlandırılan bir grup, seyir halindeki sürücüleri tuzağa düşürüp gasp ediyor. İddialara göre, çete iki grup halinde çalışıyor. Önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor, sileceklerin çalıştırılmasıyla görüşü engelleyerek aracın durmasını sağlıyor. Bu sırada arkadan gelen grup devreye girerek duran aracı ve içindeki değerli eşyaları gasp ediyor. Sürücülere benzer bir durumla karşılaştıklarında sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemeleri tavsiye ediliyor.

KAZA YAPTIRMAYA ÇALIŞARAK GASBEDİYORLAR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otoyollardaki araç trafiğinde de artış yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen gaspçılar ise gözlerine kestirdikleri sürücülere akılalmaz bir tuzak kuruyor. Çetenin, otoyolda orta refüjden seyir halindeki aracın üzerine yürüdüğü ve kaza yaptırmaya çalıştığı görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine pek çok araç sahibi aynı durumla karşı karşı kaldığını ifade ederek bunun bir çete tuzağı olduğunu söyledi.

Otoyoldaki sürücülere 'Yumurtalı' çete tuzağı: Kesinlikle aracınızı durdurmayın

GASPÇILARDAN OTOBANDA YUMURTALI TUZAK

Kendi canını hiçe sayarak otobandaki araçların önüne atlayan kişilerin tek amacı ise sürücüleri gasbetmek. Çete, 2 grup halinde otoyolda araçları ile seyir halinde olan kişileri tuzağına düşürüyor. Önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor, geride bekleyenler ise sürücünün sileceği çalıştırmasını bekliyor. Silecek çalışır çalışmaz atılan yumurtanın etkisi ile sürücü görüşü engellenince mecburen durmak zorunda kalıyor ve arkadan gelen grup devreye girerek duran aracı gasbediyor.

Aracın önüne atlayanlar ise yerde yaralı numarası yaparak sürücünün araçtan inip yardım etmesini bekliyor. Korku ve panikle otomobilden inen şoför ise gaspçılar tarafından otoyolda soyuluyor.

Otoyoldaki sürücülere 'Yumurtalı' çete tuzağı: Kesinlikle aracınızı durdurmayın

OLAYI YAŞAYAN SÜRÜCÜLERDEN UYARI

Sosyal medyada geniş yer bulan olay için pek çok sürücü uyarı yaparak, "Böyle bir durumla karşılaşırsanız sakın aracınızdan inmeyin. Bölgeden ayrılarak daha uzak bir noktada durun ve takip edilmediğinizden emin olun." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Akdeniz Mersin Adana Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

sinan çayırcı:

Devletimiz bunlara göz açtırmayacaktır . Çok ilkel bir durum çünkü . Devletin olmadığı yerlerde normaldir belki de ama devlet varsa bu gibi durumlara kimse cesaret edememesi lazım. Demek ki bir şeyler yanlış .

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Güray Dilli :

Yumurta cama geldikten sonra sakın silecekleri çalıştırmayın. Yumurtayı cama daha da yayar ve silgiler işe yaramaz. Durmak zorunda kalırsınız. ...

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1
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ali taş :

Bitiğiiiiiz kimsenin haberi yok. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz.Olamaz. Onun için her türlü kavramı, ismi, çağrışmayı içine almayan; derhal, yol yakınken, İş işten geçmeden ADALET devletinin kurulması gerekiyoroooor. Bu öyle bir devlet ki, 1-aç açık kimse kalmayacak.(devletlerin gücü buna kesinlikle yeter). 2- Suçlular şeffaf ,aleni,canlı yayında cezaları infaz edileceeeeek. (infazdan illa (idam) anlamayın)

16
4
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Barış Beydilli:

Ah bunlar bana gelse de hastanede birkaç ay misafir etsem.

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0
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