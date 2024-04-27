Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın

Mersin- Adana Otoyolu'nda "Otoyol çeteleri' olarak adlandırılan bir grup, seyir halindeki sürücüleri tuzağa düşürüp gasp ediyor. İddialara göre, çete iki grup halinde çalışıyor. Önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor, sileceklerin çalıştırılmasıyla görüşü engelleyerek aracın durmasını sağlıyor. Bu sırada arkadan gelen grup devreye girerek duran aracı ve içindeki değerli eşyaları gasp ediyor. Sürücülere benzer bir durumla karşılaştıklarında sileceklerini çalıştırmama ve araçlarından inmemeleri tavsiye ediliyor.

KAZA YAPTIRMAYA ÇALIŞARAK GASBEDİYORLAR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otoyollardaki araç trafiğinde de artış yaşanıyor. Bu durumu fırsat bilen gaspçılar ise gözlerine kestirdikleri sürücülere akılalmaz bir tuzak kuruyor. Çetenin, otoyolda orta refüjden seyir halindeki aracın üzerine yürüdüğü ve kaza yaptırmaya çalıştığı görüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler üzerine pek çok araç sahibi aynı durumla karşı karşı kaldığını ifade ederek bunun bir çete tuzağı olduğunu söyledi.

GASPÇILARDAN OTOBANDA YUMURTALI TUZAK

Kendi canını hiçe sayarak otobandaki araçların önüne atlayan kişilerin tek amacı ise sürücüleri gasbetmek. Çete, 2 grup halinde otoyolda araçları ile seyir halinde olan kişileri tuzağına düşürüyor. Önde bekleyen grup aracın ön camına yumurta atıyor, geride bekleyenler ise sürücünün sileceği çalıştırmasını bekliyor. Silecek çalışır çalışmaz atılan yumurtanın etkisi ile sürücü görüşü engellenince mecburen durmak zorunda kalıyor ve arkadan gelen grup devreye girerek duran aracı gasbediyor.

Aracın önüne atlayanlar ise yerde yaralı numarası yaparak sürücünün araçtan inip yardım etmesini bekliyor. Korku ve panikle otomobilden inen şoför ise gaspçılar tarafından otoyolda soyuluyor.

OLAYI YAŞAYAN SÜRÜCÜLERDEN UYARI

Sosyal medyada geniş yer bulan olay için pek çok sürücü uyarı yaparak, "Böyle bir durumla karşılaşırsanız sakın aracınızdan inmeyin. Bölgeden ayrılarak daha uzak bir noktada durun ve takip edilmediğinizden emin olun." dedi.