Otomobil Çarpan Çocuk Ambulansa Binmekte Direndi

Otomobil Çarpan Çocuk Ambulansa Binmekte Direndi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hafif yaralanan çocuk, iğne korkusu nedeniyle ambulansa binmekte büyük zorluk çıkardı. Aile, sağlık ekipleri ve çevredekilerin çabası sonunda çocuk ambulansa bindirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hafif yaralanan çocuk, ambulansa binmemek için adeta ortalığı birbirine kattı. Sağlık ekiplerinin yanı sıra anne ve babasının da uğraşları sonunda ambulansa bindirilebilen çocuğun, iğne korkusu olduğu öğrenildi.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde İnönü Caddesi Salı Pazarı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 EPL 48 plakalı otomobilin sürücüsü Cihan T., 4082 Sokak istikametine seyir halindeyken Salı Pazarı yanına geldiği sırada, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman D.Ş. isimli çocuğa çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada çocuk hafif şekilde yaralandı.

Aile ile sürücü arasında tartışma çıktı

Kaza sonrası yaralanan çocuğun ailesi ile otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesini çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri önledi.

Ambulansa binmemek için büyük direniş gösterdi

Hafif yaralanan Osman D.Ş. adlı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen ambulansa binmemekte direndi. Sağlık görevlilerine adeta yalvaran çocuk, anne ve babasının da çabalarıyla güçlükle ambulansa bindirilebildi. Çocuğun iğne korkusu nedeniyle ambulansa binmek istemediği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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