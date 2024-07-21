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Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

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Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TOGG marka otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düşerek ters döndü. Kazada aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da araçlarıyla seyir halinde olan bir aile metrelerce yüksekten düşerek kaza geçirdi. 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı olayda TOGG marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TOGG marka otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten yol kenarına düştü.

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ters dönen otomobildeki H.K. (45), G.K. (45), E.R.K. (13), E.A.K. (12) ve A.N.K. (6) yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bismil itfaiyesinin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.A.K.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Murat Bingöl:

Lan başka araba olsa sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle diye manşet atarsiniz bi bitmedi içinizdeki kötülük sanki TOGG KENDİ GİDİYOR YOLDA

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Damla Sengul:

niye zoruna gitti

yanıt0
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Ugur Eroglu:

Jipin haline bakın tampon bir tarafta gövde bir tarafta Avrupa tooğ dan çok korkuyor ????????

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Salim:

EVET TOGG SEVERLER YORUMA

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zırzop:

Çok geçmiş olsun

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