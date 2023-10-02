Otobüs Terminalinde Yumruklu Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, otobüs bekleyen ve kalp hastası olduğu öğrenilen yolcular Kazım İnanç (64) ile Bayram Turgut (50), aralarında yük taşıma arabası nedeniyle çıkan yumruklu kavganın ardından kalp krizi geçirdi. Turgut kurtarılamadı, tedavisinin ardından gözaltına alınan İnanç ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı, terminalin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 2 Eylül'de, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Kazım İnanç, memleketinden gelecek yolcu otobüsünü beklemek için, yanına yük taşıma arabası alıp perona gitti. İnanç otobüsü beklerken yanına yaklaşan Bayram Turgut, eşyalarını yükleyeceği gerekçesiyle yük taşıma arabasını kendisinden istedi. Taraflar arasından tartışma çıktı. Birbirinin üstüne yürüyüp yumruk atan İnanç ve Turgut'u çevredekiler ayırdı. Perondan ayrılan İnanç ile Turgut, kalp krizi geçirdi. Eşinin gözleri önünde yere yığılan Turgut'a çevredekiler müdahale etti. Kalp masajı yapılan Turgut, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi geçiren Kazım İnanç da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

"HASTAYIM, MAKTULÜ DARBEDECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Kazım İnanç, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen İnanç, "Ben darbetmedim. O bana saldırdı. Benim elimdeki arabayı almak istedi. Ben de 'Eşya alacağım' dedim. 'Bana versen ne olur?' gibi şeyler söyledi. Bana küfretti. Bana neden küfrettiğini sorduğumda saldırdı. Ben yere düştüm. Benim çeşitli hastalıklarım var. Maktulü darbedecek durumda değilim. Sadece o bana vurdu. Ben kesinlikle kendisine vurmadım. Benim elim ona değmedi, ben ona vurmak istedim ancak vuramadım. Bu olaydan sonra sigara içti. Etrafı gezindi. Üzerinden 20 dakika geçti. Sonra yere düştü. Oradan biri maktulün sara hastası olduğunu söylüyordu. Ben kesinlikle maktule zarar vermedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ediyorum" dedi.

OLAYDAN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İnanç'ın avukatları da Bayram Turgut'un ölü muayene raporunda darp ve cebire rastlanmadığını, müvekkillerinin ağır hasta ve doktor kontrollerinin olduğunu, yaşlı olduğunu, olayı gerçekleştirmeye gücünün olmadığını, kendisinin de olaydan sonra kalp krizi geçirdiğini belirterek, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Adli kontrol hükümlerini uygulayan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Kazım İnanç'ı haftada 2 gün polis merkezine giderek imza atmak şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

"ENTERESAN BİR OLAY"

Kazım İnanç'ın avukatı Ercan Kılıç, olayla ilgili açıklamasında, "Olay, çok müstesna bir olay. Ne yazık ki hukuk fakültesi öğrencilerine pratik olay olarak anlatılabilecek denli, enteresan bir olay. Hakkında adli kontrol kararı aldığımız müvekkilimizin de bu olaydan dolayı derin üzüntü içerisinde olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan Kazım İnanç ile Bayram Turgut'un kavga ettiği ve Turgut'un kalp krizi geçirdiği anlar otobüs terminalinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde İnanç'ın peronda oturduğu sırada, Turgut'un yanına geldiği, bir süre konuşan ikilinin tartışmaya başladığı, ardından da birbirlerine vurduğu görüldü. Çevredekiler tarafları ayırırken, bir diğer açıdan kaydedilen görüntüde ise kavganın hemen ardından Bayram Turgut'un bir anda yere yığıldığı, çevredekilerin yardım ettiği, 1 kişinin kalp masajı yaptığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi de görüntülere yansıdı.