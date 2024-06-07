Üye Girişi
Haberler

Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar eden sapıktan pes dedirten savunma

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 15 yaşındaki otizmli bir kız çocuğuna tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunan ve 37 yıl 9 ay hapis cezası verilen sanık, kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "E.Z.İ., başka kişilerle de kendi isteğiyle birliktelik yaşamış ve onları da mağdur etmiştir. Bu olayla ilgili bildiğim kadarıyla 3 kişi daha mağdur oldu ve tutuklandı" sözleriyle kendisini savundu.

Kocaeli'de 15 yaşındaki otizmli kız çocuğuna arkadaşlarıyla birlikte günlerce cinsel istismarda bulunan sanığın savunması isyan ettirdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "E.Z.İ., başka kişilerle de kendi isteğiyle birliktelik yaşamış ve onları da mağdur etmiştir. Bu olayla ilgili bildiğim kadarıyla 3 kişi daha mağdur oldu ve tutuklandı" dedi.

TIRIN İÇİNDE GÜNLERCE CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Olay, 2021'de Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de Mahmut C. isimli şahsın tırına bindi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesine bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla tır şoförü Mahmut C., Orhan D. ve Ümit K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmut C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

37 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Olaya ilişkin 11 Nisan 2023'de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada Mahmut C.; E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhuşa teşvik" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Orhan D. ile Ümit K'ye ise "Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme" suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verilmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Sanık avukatlarının itirazı üzerine mağdur E.Z.İ'nin gerçek yaşının tespit edilmesi için sebebiyle verilen ceza, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

"BAŞKA KİŞİLERLE DE KENDİ İSTEĞİYLE BİRLİKTELİK YAŞADI"

İstinafın bozma ilamından sonra sanıklar, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda tutuksuz sanık Orhan D. ve taraf avukatları hazır bulunurken, Mahmut C. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Mahmut C., "Önceki ifademi tekrar ederim. E.Z.İ., başka kişilerle de kendi isteğiyle birliktelik yaşamış ve onları da mağdur etmiştir. Aynı koğuşta bulunduğum Ferit isimli şahıs da kızla rızasıyla birliktelik yaşamış ancak kız şikayette bulunmuştur. Bu olayla ilgili bildiğim kadarıyla 3 kişi daha mağdur oldu ve tutuklandı" dedi.

"BULAŞICI HASTALIĞI OLDUĞUNU BİLE BİLE BİRLİKTELİK YAŞADI"

Avukat Tuğba Özay ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Kız otizmli, zihinsel engeli var. Peki sizin neyiniz var da kıza tecavüz ediyorsunuz? Böyle bir savunma şeklini kabul etmiyoruz. Sanık, bulaşıcı hastalığı (HIV) olduğunu bile bile mağdurla birliktelik yaşamıştır. Sanık, mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu da işlemiştir" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN YAŞ TESPİTİ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin bozma kararı doğrultusunda, mağdur E.Z.İ'nin hastane doğumlu olmaması sebebiyle yaş tespitine esas olacak şekilde kemik grafikleri çektirilmek üzere tam teşekküllü hastaneye sevkinin yapılmasına, sanık Mahmut C'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"ENGELLİ OLDUĞUNU HİÇ ANLAMADIM"

Öte yandan, sanık önceki duruşmalardaki savunmasında, "E.Z.İ'yi zorla arabaya almadım, kendisi otostop çekti. E.Z.İ. kendini bana başka bir isimle tanıttı ve 18 yaşında olduğunu söyledi. Kimliğini görmek istediğimde bana göstermedi. Suçsuz yere cezaevinde hapis yatıyorum. E.Z.İ'yi zorla alıkoymadım. Kız benimle 4 gün değil bir gün birlikte oldu. Kendi rızasıyla benimle birlikte kaldı. Engelli olduğunu hiç anlamadım. E.Z.İ. 18 yaşından büyük olduğunu, sıkıntı olmadığını söyleyerek beni üstüne çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. E.Z.İ. paraya ihtiyacı olduğunu, arkadaşım olup olmadığını sordu, bu sebeple diğer sanıkları aradım. Kendisini fuhşa teşvik etmedim. E.Z.İ. kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hürriyet Kocaeli Hakim Otizm PES Suç Hukuk 3.Sayfa Haberler

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

Fuhuş operasyonuna damga vuran kare! Yakalanan 11 şüpheliden en çok o dikkat çekti

 Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

Kaçak elektrik kontrolüne cami hoparlöründen uyarı: Kapınızı açmayın

 Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

Çin'in en yüksek şelalesi sahte çıktı! Şimdiye kadar boruyla su vermişler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İçmeler Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi plajları! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Haziran günün maçları nereden izlenir? 8 Haziran Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? Yemekteyiz programında 75.000 TL'lik ödülü kim aldı? Kızılcık Şerbeti sezon finali bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kınalıada plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Marmaris Cennet Adası Plajı nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti var mı? Marmaris'in en iyi ve en güzel plajları! Baby Reindeer'ın gerçek Martha'sı Fiona Harvey Netflix'e neden dava açtı? KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR? Kıdem tazminatı tavan kaç TL, tutar değişecek mi? Emekliler dikkat! ZORUNLU AFET SİGORTASI NEDİR, NASIL YAPILIR? Mehmet Şimşek ne açıkladı, ne dedi?
İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı

İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığını kazanması AK Parti'de krize yol açtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title