Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar eden sapıktan pes dedirten savunma

Kocaeli'de 15 yaşındaki otizmli kız çocuğuna arkadaşlarıyla birlikte günlerce cinsel istismarda bulunan sanığın savunması isyan ettirdi. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "E.Z.İ., başka kişilerle de kendi isteğiyle birliktelik yaşamış ve onları da mağdur etmiştir. Bu olayla ilgili bildiğim kadarıyla 3 kişi daha mağdur oldu ve tutuklandı" dedi.

TIRIN İÇİNDE GÜNLERCE CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Olay, 2021'de Kocaeli'de meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de Mahmut C. isimli şahsın tırına bindi. İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesine bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla tır şoförü Mahmut C., Orhan D. ve Ümit K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Mahmut C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

37 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Olaya ilişkin 11 Nisan 2023'de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada Mahmut C.; E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhuşa teşvik" suçundan ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Orhan D. ile Ümit K'ye ise "Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme" suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verilmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Sanık avukatlarının itirazı üzerine mağdur E.Z.İ'nin gerçek yaşının tespit edilmesi için sebebiyle verilen ceza, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

"BAŞKA KİŞİLERLE DE KENDİ İSTEĞİYLE BİRLİKTELİK YAŞADI"

İstinafın bozma ilamından sonra sanıklar, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Salonda tutuksuz sanık Orhan D. ve taraf avukatları hazır bulunurken, Mahmut C. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Mahmut C., "Önceki ifademi tekrar ederim. E.Z.İ., başka kişilerle de kendi isteğiyle birliktelik yaşamış ve onları da mağdur etmiştir. Aynı koğuşta bulunduğum Ferit isimli şahıs da kızla rızasıyla birliktelik yaşamış ancak kız şikayette bulunmuştur. Bu olayla ilgili bildiğim kadarıyla 3 kişi daha mağdur oldu ve tutuklandı" dedi.

"BULAŞICI HASTALIĞI OLDUĞUNU BİLE BİLE BİRLİKTELİK YAŞADI"

Avukat Tuğba Özay ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Kız otizmli, zihinsel engeli var. Peki sizin neyiniz var da kıza tecavüz ediyorsunuz? Böyle bir savunma şeklini kabul etmiyoruz. Sanık, bulaşıcı hastalığı (HIV) olduğunu bile bile mağdurla birliktelik yaşamıştır. Sanık, mağdura karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu da işlemiştir" şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN YAŞ TESPİTİ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin bozma kararı doğrultusunda, mağdur E.Z.İ'nin hastane doğumlu olmaması sebebiyle yaş tespitine esas olacak şekilde kemik grafikleri çektirilmek üzere tam teşekküllü hastaneye sevkinin yapılmasına, sanık Mahmut C'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"ENGELLİ OLDUĞUNU HİÇ ANLAMADIM"

Öte yandan, sanık önceki duruşmalardaki savunmasında, "E.Z.İ'yi zorla arabaya almadım, kendisi otostop çekti. E.Z.İ. kendini bana başka bir isimle tanıttı ve 18 yaşında olduğunu söyledi. Kimliğini görmek istediğimde bana göstermedi. Suçsuz yere cezaevinde hapis yatıyorum. E.Z.İ'yi zorla alıkoymadım. Kız benimle 4 gün değil bir gün birlikte oldu. Kendi rızasıyla benimle birlikte kaldı. Engelli olduğunu hiç anlamadım. E.Z.İ. 18 yaşından büyük olduğunu, sıkıntı olmadığını söyleyerek beni üstüne çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. E.Z.İ. paraya ihtiyacı olduğunu, arkadaşım olup olmadığını sordu, bu sebeple diğer sanıkları aradım. Kendisini fuhşa teşvik etmedim. E.Z.İ. kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.