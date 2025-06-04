Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Liverpool'daki Adelphi Hotel'de 21 yaşındaki Chloe Haynes'in dolabın altında kalarak ölmesi olayı, 3 yıl sonra hala gizemini koruyor. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yarın yapılması planlanan ön inceleme toplantısı ertelendi.

Kuzey Galler'deki bir tatil köyünde çalışan Chloe Haynes, Eylül 2022'de bir nişan partisi için iş arkadaşıyla birlikte Liverpool'a gitti. Adelphi Hotel'de kaldıkları gece, eğlencenin ardından trajedi yaşandı.

Olayı Liverpool Echo gazetesine anlatan annesi Nicola Williams, o geceyi şöyle aktardı: "Gece yarısına kadar içki içmişti ve sarhoştu. Arkadaşı onu otele getirip uyuttu, sonra tekrar dışarı çıktı."

Williams, kızının kafası karışık bir şekilde yataktan kalkıp dolapın kapısını açtığını belirtti: "Büyük, eski ve ağır bir dolaptn. Muhtemelen tuvalete gideceğini ya da odadan çıkacağını sanmış. Dolap üzerine düşerek soluk borusunu ezmiş."

Chloe'nin iş arkadaşı durumu fark edince alarm verdi. Yardım için koşan üç erkek dolapı kaldırmaya çalıştı ancak genç kadın kurtarılamadı.

İlk etapta cinayet şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı ancak herhangi bir suçlama yapılmaksızın serbest bırakıldı. Polis, olayın trajik bir kaza sonucu olduğu kararına vardı.

Liverpool Belediyesi Çevre Sağlığı departmanı tarafından başlatılan soruşturma 3 yıldır devam ediyor.

Belediye, olay sonrası otelde yaptığı kontrollerden sonra Britannia Hotels'e dolapların güvenliği konusunda yasaklama bildirimi gönderdi. Otel pencerelerinin durumu da endişe yarattı.

Otel işletmesi bildirimlere itiraz etti ve güvenlik önlemlerinin alındığını kanıtladıktan sonra belediye yasaklamayı kaldırdı.

Anne Nicola Williams, kızı için duygusal sözler söyledi: "Ona 'kuşçuğum' derdim. Çok küçük ve minikti. Sessiz biriydi, gerekmedikçe konuşmazdı. Ama son dönemde kabuğundan çıkmaya başlamış, kendine güveni artmıştı."

Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen aile adalet arayışını sürdürüyor. Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil.