Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liverpool'daki Adelphi Hotel'de 21 yaşındaki Chloe Haynes'in dolabın altında ölümü, 3 yıl sonra dahi çözülemedi. Haynes, bir nişan partisi sonrası kaldığı otel odasında dolabın altında can verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma hala devam ediyor. İlk etapta cinayet şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı ancak polis, olayın trajik bir kaza sonucu olduğu kararına vardı.

Liverpool'daki Adelphi Hotel'de 21 yaşındaki Chloe Haynes'in dolabın altında kalarak ölmesi olayı, 3 yıl sonra hala gizemini koruyor. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yarın yapılması planlanan ön inceleme toplantısı ertelendi.

Kuzey Galler'deki bir tatil köyünde çalışan Chloe Haynes, Eylül 2022'de bir nişan partisi için iş arkadaşıyla birlikte Liverpool'a gitti. Adelphi Hotel'de kaldıkları gece, eğlencenin ardından trajedi yaşandı.

Olayı Liverpool Echo gazetesine anlatan annesi Nicola Williams, o geceyi şöyle aktardı: "Gece yarısına kadar içki içmişti ve sarhoştu. Arkadaşı onu otele getirip uyuttu, sonra tekrar dışarı çıktı."

Williams, kızının kafası karışık bir şekilde yataktan kalkıp dolapın kapısını açtığını belirtti: "Büyük, eski ve ağır bir dolaptn. Muhtemelen tuvalete gideceğini ya da odadan çıkacağını sanmış. Dolap üzerine düşerek soluk borusunu ezmiş."

Chloe'nin iş arkadaşı durumu fark edince alarm verdi. Yardım için koşan üç erkek dolapı kaldırmaya çalıştı ancak genç kadın kurtarılamadı.

İlk etapta cinayet şüphesiyle üç kişi gözaltına alındı ancak herhangi bir suçlama yapılmaksızın serbest bırakıldı. Polis, olayın trajik bir kaza sonucu olduğu kararına vardı.

Liverpool Belediyesi Çevre Sağlığı departmanı tarafından başlatılan soruşturma 3 yıldır devam ediyor.

Belediye, olay sonrası otelde yaptığı kontrollerden sonra Britannia Hotels'e dolapların güvenliği konusunda yasaklama bildirimi gönderdi. Otel pencerelerinin durumu da endişe yarattı.

Otel işletmesi bildirimlere itiraz etti ve güvenlik önlemlerinin alındığını kanıtladıktan sonra belediye yasaklamayı kaldırdı.

Anne Nicola Williams, kızı için duygusal sözler söyledi: "Ona 'kuşçuğum' derdim. Çok küçük ve minikti. Sessiz biriydi, gerekmedikçe konuşmazdı. Ama son dönemde kabuğundan çıkmaya başlamış, kendine güveni artmıştı."

Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen aile adalet arayışını sürdürüyor. Soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı henüz belli değil.

Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Otel odasında dolabında altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Zamani gelen gider dolap gorevini yapmis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
4 yaşındaki oğlunu yaralayıp intihara teşebbüs etti

Anne dehşet saçtı! Cinnetin nedeni 2.5 yıl önceki olaymış
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.