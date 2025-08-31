Osmaniye'de bir mahallede maskesiz dışarı çıkılamıyor, sofraya dahi oturulamıyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şehrin kanalizasyonunun aylardır Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'nden geçen Sabun Çayı'na dökülmesi nedeniyle etrafa pis kokuların yayılmasına ve sineklerin vatandaşları rahatsız ediyor olmasına köylüler tepki gösterdi.

MASKE TAKMADAN DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Maske takmadan dışarı çıkamadıklarını ve yemek dahi yiyemediklerini belirten vatandaşlar, belediyeden soruna bir çözüm bulmasını bekliyor.

"PROTESTO EDİYORUZ"

Duruma tepki gösteren Haruniye Halk Derneği Genel Başkanı Mehmet Sümbül, "Düziçi'nin tüm lağımı buraya akıyor. Kokudan durulmuyor, sinekten durulmuyor. Sabun çayına girilmiyor. Düziçi Belediye Başkanı bu şekilde buraya lağımı veriyor hiç arıtma yok, halk hastalık içinde.Dereye girilmiyor hiçbir şey yapılmıyor. Bu anlamda biz şikayetçiyiz, protesto ediyoruz." dedi.

"BİZ BURADA ÇOK YIKANIRDIK, BALIK TUTARDIK"

Bostanlar Köyü eski muhtarı Hüseyin Göl ise, "Tam çalışmıyor arıtma işte görüyorsun kokuyu, pisliği de görüyorsun. Biz burada çok yıkanırdık, balık tutardık her şey bitti de. Burası siyaset üstü bir şey, bunu AK Partili de kokluyor, MHP'li de kokluyor, CHP'li de kokluyor, herkese kokuyor bu. Yani bir ayrım yok burada" diye konuştu.

"KOKUDAN YEMEK YİYEMİYORUZ"

Ayşe Göl isimli vatandaş ise, "Rahatsız oluyoruz olmaz olur muyuz? Buralara kokusu geliyor oturamıyoruz. Balkonda cibinlik kurup yatıyoruz sinek yüzünden. Şimdi kokudan gelince herkes klimanın başına geçiyor, olmuyor. Yemek yiyemiyorlar, kokusundan oturamıyoruz. Ağabeyimgil var yakında şurada onlara gittik oturmaya, akşam oturamadık kokudan" dedi.

"BATTANİYEYİ BAŞIMIZA ÇEKİYORUZ, MASKE DE TAKIYORUZ"

Hatice Göl de, "Koku çok geliyor rahatsız oluyoruz, duramıyoruz. Battaniyeyi başımıza çekiyoruz, maske de takıyoruz" derken Yeter Göçer, "Rahatsız oluyoruz, koku geliyor. Bir koku geliyor ki lağım kokusu acayip. Bizim köyün her yeri sinek, sinekten şurada oturamıyoruz. Dışarı oturup da yemek yiyemiyoruz. Bunun kimse sorumlusu icabına baksınlar, çaresine baksınlar. Bunu herkes biliyor, işte görüyorsunuz" diye konuştu.