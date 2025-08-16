Orhangazi'de Trafik Kazası: Bebek ve Çocuk Yaralandı

Orhangazi'de Trafik Kazası: Bebek ve Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi çıkışında meydana gelen trafik kazasında, yavaşlayan trafikte üç araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan üç yaşındaki bir bebek ve 13-14 yaşlarındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
