Orhangazi'de Trafik Kazası: Bebek ve Çocuk Yaralandı
Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi çıkışında meydana gelen trafik kazasında, yavaşlayan trafikte üç araç birbirine girdi. Kazada araçlarda bulunan üç yaşındaki bir bebek ve 13-14 yaşlarındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, hafif yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa