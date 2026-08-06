Ordu'da 7 ayda 5 bin 296 aranan şahıs yakalandı

Ordu Valisi Muammer Erol, düzenlenen asayiş toplantısında yılın ilk 7 ayında aranması bulunan 5 bin 296 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Vali Erol, yine 7 aylık süre içerisinde trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Vali Muammer Erol, 2026 yılı temmuz ayında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Erol, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde aydınlatma oranının yüzde 99,7 olduğunu belirterek, 2025 yılı Temmuz ayına göre kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun yüzde 18,8, çocuğun cinsel istismarının yüzde 18,5, tehdit suçunun yüzde 0,8 ve kasten yaralama suçunun ise yüzde 2 oranında azaldığını söyledi. Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, cinsel saldırı ve hakaret suçlarında ise artış yaşandığını ifade eden Erol, kişilere karşı işlenen olay sayısının genel toplamında yüzde 0,7 oranında azalma meydana geldiğini kaydetti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda oto hırsızlığının yüzde 100, işyerinden ve kurumdan hırsızlığın yüzde 14,5, yağma suçunun ise yüzde 24,2 oranında azaldığını belirten Erol, otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığını söyledi. Mal varlığına karşı işlenen suçların genel toplamında yüzde 7 artış meydana geldiğini belirten Erol, bu suçlarda aydınlatma oranının yüzde 96,4 olduğunu ifade etti.

5 bin 296 aranan şahıs yakalandı

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda hapis cezası bulunan bin 668 kişinin yakalandığını açıklayan Erol, ifade vermek üzere aranan 3 bin 628 kişi hakkında da işlem yapıldığını söyledi. Asayiş uygulamalarında 170 tabanca, 159 av tüfeği, 115 kuru sıkı tabanca ve 3 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 447 silah ele geçirilirken, 498 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık operasyonlarında 39 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yılın ilk 7 ayında 331 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Erol, 625 kişi hakkında işlem yapıldığını, 39 kişinin tutuklandığını, 76 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Operasyonlarda 2 bin 801 paket kaçak sigara, 16 bin 574 adet kaçak emtia, 964 litre alkollü içki, 63 tabanca, 13 tüfek, 3 bin 37 fişek, 1 milyon 131 bin 430 makaron ile çok sayıda tarihi eser, sahte para, çek-senet, kazı malzemesi ve tütün ele geçirildi.

Uyuşturucuya bin 124 operasyon

Uyuşturucuyla mücadelede toplam bin 124 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Erol, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 118 operasyonda 132 kişinin tutuklandığını, 69 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarına yönelik ise bin 6 operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda toplam 14 kilo 763 gram uyuşturucu madde, 4 bin 454 adet sentetik ecza, 203 adet ecstasy hap, bin 309 kök kenevir ve 72 kök haşhaş ele geçirildi.

Siber suçlarda 910 hesap hakkında işlem

Siber suçlarla mücadelede asayiş, terör, güvenlik, siber, narkotik ve kaçakçılık başta olmak üzere toplam 910 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığını açıklayan Erol, terörle iltisaklı 5 kişinin tespit edildiğini söyledi. Yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 17 operasyonda 30 kişi tutuklanırken, çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 17 operasyonda ise 6 kişi tutuklandı.

7 ayda trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Temmuz ayı sonu itibarıyla 961 bin 748 aracın denetlendiğini belirten Erol, 108 bin 460 araca işlem yapıldığını söyledi. Ayrıca 5 bin 45 ticari taksi denetlenirken 430'una, 11 bin 886 okul servisinden ise 372'sine işlem uygulandığını, çakar denetimlerinde de 3 bin 888 aracın kontrol edildiğini ve 3 araca işlem yapıldığını kaydetti. İl genelinde meydana gelen bin 606 trafik kazasında 2 bin 248 kişinin yaralandığını ifade eden Erol, patpatların karıştığı 106 kazada ise 159 kişinin yaralandığını belirtti. Tüm tedbirlere rağmen yılın ilk 7 ayında trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Erol, bunlardan 6'sının patpat kazalarında olduğunu kaydetti.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Muammer Erol, Ordu'da geçici koruma altındaki 668 Suriyeli göçmen bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı