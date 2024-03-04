Ordu'da 2024 Yılının İlk 2 Ayında Yapılan Çalışmalar Açıklandı

Ordu'da, polis ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 2 ayında yürütülen çalışmalar açıklandı.

Ordu Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısı ile ilin 2024 yılının ilk 2 ayının güvenlik ve asayiş durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, rakamlarla yapılan faaliyetleri anlattı.

"Yapılan çalışmalar sonuçlarını veriyor"

Toplantıda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, "Yaşanılabilirliğin kat sayısını ve huzur ile güveni arttırma adına yapılan çalışmalar sonuçlarını veriyor. İslediğimiz bu rakamlar arkadaşlarımızın emek ve gayretlerinin boşa gitmediğini, karşılık bulduğunu gösteriyor. Sayın İçişleri Bakanımızın kamuoyuna deklare ettiği, bizlere de talimat olarak söylediği işler ve yapılan çalışmalar ülkemizin tamamında olduğu gibi ilimizin de güvenlik ve asayişinin temini ve huzur ortamının devam ettirilmesi noktasında her gün daha olumlu ve pozitif sonuçların ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor. Biz bundan sonrasını devam ettirme adına başta güvenlik birimleri personeli olarak başta vilayetimiz, kaymakamlarımız, emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerimiz elimizden gelenin azamisini yapmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

"Aranan şahısların yakalanması ülke ortalamasının üzerinde"

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 2023 yılı ilk 2 ayında 888 olayın meydana geldiğini, 2024 yılının ilk 2 ayında ise yüzde 6,5 azalma ile 830 olayın yaşandığını söyledi. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, 2023 yılının ilk 2 ayında 232 olayın meydana geldiğini ve 2024 yılında ise bu sayının yüzde 24,1 azalarak 176'ya düştüğü bilgisini paylaşan Aksoy, "2024 yılında 345 bin 555 şahıs ve 77 bin 101 araç sorgulanmış, hapis cezasına göre aranan 133 şahıs, ifade için aranan 58 şahıs olmak üzere toplamda 191 aranan şahıs yakalanmıştır. 2023 yılsonu itibariyle ilimizde hapis cezasına yönelik aranan şahısların yakalama ortalaması yüzde 89,67 ile ülke ortalamasının üzerinde yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

"2 ayda 2 bin 706 şüpheli şahsa işlem yapıldı"

2024 yılının ilk 2 ayında il genelinde meydana gelen toplam 2 bin 361 asayiş olayında, 2 bin 706 şüpheli şahsa işlem yapıldığını belirten İl Emniyet Müdürü Aksoy, "33 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalarda 32 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 124 adet tabanca fişeği, 27 adet delici kesici alet, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

2024 yılının ilk 2 ayında, dilencilik, emre aykırı davranış (açıktan alkol tüketme-fuhuş), kumar oynamak, sarhoşluk, tütün mamullerinin tüketilmesi gibi maddelerden toplamda 449 şahsa işlem yapıldığını söyleyen Aksoy, 2023 yılının aynı döneminde ise 182 şahsa işlem yapıldığını, 2024 yılında 'Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan şahıs sayısının yüzde 147 oranında arttığı bilgisini paylaştı.

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, 2024 yılı ocak ve şubat aylarında 34 operasyon gerçekleştiğini ve 70 şahsın yakalandığını belirten İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, 7 şahsın tutuklandığını ve 7 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti. Aksoy, "Yapılan operasyonlar sonucu; 630 litre kaçak içki, 6 adet kaçak cep telefonu, 7 milyon 621 bin 300 adet içi dolu ve boş makaron, bin 337 kilogram paketlenmiş tütün, bin 399 adet cinsel içerikli ürün, 12 adet sahte para, 39 adet sahte belge, 14 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 323 adet fişek ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 2024 yılı ocak ve şubat aylarında yapılan operasyonlarda, 149 olayda 167 şahıs yakalanmış olup, 17 şahıs tutuklanmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 kilo 284 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 2 kilo 344 gram skunk, 1 kilo 204 gram esrar, 380 gram metamfetamin, 56 gram kokain, 3 adet ecstasy hap ile 81 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir" dedi.

Terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili çalışmalar

Aksoy, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 2 ayda yürütülen terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılı ocak ve şubat aylarında yapmış olduğu 4 operasyon neticesinde 5 şahıs yakalanmış. 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs hakkında adli Kontrol ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün 2024 yılı ocak ve şubat aylarında yapmış oldukları 4 operasyonda 6 organizatör yakalanmış olup, yapılan çalışmalar sonucunda 45 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir."

2024 yılının ilk 2 ayında 263 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini, bu kazaların yüzde 37,3'ünün motosiklet kazaları olduğunu ve bu kazalarda 335 vatandaşın yaralandığını söyleyen Aksoy, "Trafikte sıfır can kaybı hedefiyle, vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan trafik denetimlerinde 2024 yılı ilk 2 ayında toplam 119 bin 812 araç kontrol edilmiş, 20 bin 190 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapılmış, 227 araç trafikten men edilmiş, 463 araç sürücüsünün sürücü belgesine geri alınmıştır" şeklinde konuştu.

29 bin 771 kişiye bilgilendirme yapıldı

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ayrıca, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 525 bilgilendirme faaliyetinde 29 bin 771 kişiye ulaşıldığını söyledi. - ORDU