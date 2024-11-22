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Ölen de öldüren de çocuk: Liseliler arasında bıçaklı kavga

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Ordu'da, lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde liseliler arasındaki bıçaklı kavga kanla sona erdi. 16 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel bir kolejde 10'ncu sınıf öğrencisi olan Arda Yılmaz ile aralarında husumet bulunan A.A.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine A.A.G., yanında bulunan bıçak ile Arda Yılmaz'ı göğsünden bıçaklayarak, motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Ölen de öldüren de çocuk: Liseliler arasında bıçaklı kavga

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Arda Yılmaz'ı ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Arda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölen de öldüren de çocuk: Liseliler arasında bıçaklı kavga

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından motosiklet ile kaçan A.A.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı gerçekleştiren zanlı ile birlikte B.G. ve K.Y. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulunurken, suç aleti olan bıçağı bulmak için çalışma başlattı.

Ölen de öldüren de çocuk: Liseliler arasında bıçaklı kavga

Şahısların emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

Ölen de öldüren de çocuk: Liseliler arasında bıçaklı kavga
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - 3.Sayfa
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