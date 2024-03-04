Ordu'da 2023 yılında yürütülen çalışmalar açıklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından 2023 yılında yürütülen çalışmalar açıklandı.

Ordu Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısı ile ilin 2023 yılı güvenlik ve asayiş durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz rakamlarla 2023 yılında yapılan faaliyetleri anlattı.

Huzur ve güvenliğin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını verdiğinin altını çizen Vali Muammer Erol, toplantıda yaptığı konuşmada verilen emeklerin ve gayretlerin boşa gitmediğini ifade etti. Vali Erol, "Güvenlik ve asayiş ortamının birlikte devam ettirilmesi için vatandaşlarımızın da bugüne kadar gördüğümüz, çok önemli, güzel örneklerini yaşadığımız tüm kamu birimleriyle olduğu gibi özellikle emniyet birimleriyle de, güvenlik birimleriyle de yaptığı iş birliği, yakın çalışma ortamında kendilerinin de görev ve sorumluluk almaya istekli olmaları, Ordu'muz için doğrusu, güvenlik birimleri adına da daha rahat, kolay bir çalışma ortamının oluşması manasına geliyor. Bu yöneyle vatandaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyoruz. İnşallah bundan sonrasında da aynı şekilde güvenlik birimleri ve adliye makamlarının işbirliği devam ettiği gibi vatandaşlarımızın da katkı ve desteği devam edecek" diye konuştu.

"Yerel seçimler için tedbirler alındı"

Konuşmasında, 31 Mart yerel seçimlerinde ilişkin önlemlerin alındığını söyleyen ve açıklamalarda bulunan Vali Erol, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da yine seçim nedeniyle olabilecek tüm risklere karşı, hem hizmet ihtiyacının karşılanması, hem risklerin öngörülerek gerekli tedbirlerin alınması noktasında arkadaşlarımız derslerine çalıştılar. İnşallah başarıyla da bu dönem sonuçlanmış olacak" ifadelerine yer verdi.

"1 milyon 271 bin 509 şahıs sorgulandı, 341 aranan şahıs yakalandı"

Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ise 2024 yılı ocak ve şubat ayı faaliyet raporuna ilişkin bilgi vererek, jandarma sorumluluk bölgesinde kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde bir önceki yıla oranla yüzde 10 azalma olduğuna dikkat çekti. Albay Öksüz, "Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, 268 olay meydana gelmiş olup bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 11 oranında artış, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde 42 olay meydana gelmiş olup bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 7 oranında azalma meydana gelmiştir. 2024 yılında 1 milyon 271 bin 509 şahıs ve 840 bin 967 araç sorgulanmış, hapis cezasına göre aranan 200 şahıs, ifade için aranan 141 şahıs olmak üzere toplamda 341 aranan şahıs ve 43 araç yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

"Asayiş olaylarında bin 667 şahsa işlem yapıldı"

Kıdemli Albay Numan Öksüz, il genelinde 2024 yılının ilk 2 ayında bin 228 asayiş olayının meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Asayiş olayında bin 667 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 158 şahıs tutuklanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 18 oranında artış meydana gelmiştir. Yapılan çalışmalarda; 28 tabanca, 505 adet tabanca fişeği, 30 adet av tüfeği, 65 adet dolu kartuş tüfek fişeği, 9 adet kurusıkı tabanca ve 9 adet delici kesici alet ele geçirilmiştir. 2024 yılının ilk 2 ayında, dilencilik, emre aykırı davranış, kumar oynamak, sarhoşluk, tütün mamullerinin tüketilmesi gibi maddelerden toplamda 98 şahsa 'Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden işlem yapılmış olup, 2023 yılının aynı dönemi kıyaslandığında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan şahıs sayısı yüzde 34 oranında azalmıştır."

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 36 operasyon gerçekleştiğini ve 52 şahın hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Yapılan operasyonlar sonucu 25 litre sahte alkollü içki, 234 bin 400 adet boş makaron, 41 bin 640 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 32 kilo 200 gram. tütün, 4 adet elektronik sigara, 4 adet tarihi obje-eser, 121 adet muhtelif kazı malzemesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 11 adet fişek ve 10 adet sahte sürücü belgesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlarda 136 olayda 140 şahıs yakalanmış olup bu şahıslardan 3 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere 136 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 kilo 439 gram kubar esrar, 102 gram skunk, 100 gram kokain, 40 gram bonzai, 353 gram metamfetamin, 18 adet estacy ve 80 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Öksüz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 2 ayda yürütülen terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılı ocak ve şubat aylarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu 2 operasyon neticesinde, 2 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. 2024 yılı ilk 2 ayında göçmen kaçakçılığı kapsamında yapılan 14 operasyonda 42 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmiştir."

2024 yılının ilk 2 ayında 3 ölümlü, 27 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini aktaran İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, bu kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 vatandaşın ise yaralandığı bilgisini paylaştı. Öksüz, "Trafikte kaza ihtimalini en aza indirmek için yapılan denetimler sonucunda 2024 ocak ve şubat aylarında bir önceki yıla göre trafik kazalarında toplam yüzde 17 oranında azalış olmuştur. Yapılan trafik denetimlerinde 2024 yılının ilk 2 ayında toplam 76 bin 286 araç kontrol edilmiş, 3 bin 202 araç sürücüsüne muhtelif maddelerinden işlem yapılmış, 680 araç trafikten men edilmiş ve 78 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alınmıştır" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ayrıca, 2 bin 64 öğrenci, bin 22 sürücü ve 5 bin 724 vatandaşa trafik konusunda, 448 vatandaşa uyuşturucu ve mücadelesi konusunda, 8 bin 579 vatandaşa KADES uygulaması konusunda bilgi verildiğini, 3 bin 21 telefona uygulamanın yüklendiğinin de bilgisini paylaştı. Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde 73 bin 609 vatandaşa mesaj ile ulaşıldığının altını çizen Öksüz, 9 bin 658 adet broşür dağıtıldığını ve 20 adet afiş kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş ve ilçe kaymakamları da katılım sağladı. - ORDU