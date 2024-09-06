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Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

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Diyarbakır'da kaybolan Narin'i arama çalışmaları devam ederken, onu en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı, pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde dikkat çeken bir ayrıntıyı anlattı. M., "Oyun oynayalım" dediğini, Narin'in de "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek gittiğini söyledi.

Diyarbakır'da 17 gün önce kaybolan Narin Güran'ı son gören kişi olan M. adlı kız arkadaşının pedagoglar eşliğinde verdiği ifadesinde ilginç bir detay yar aldı. M., "Oyun oynayalım" dediğini, Narin'in de "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek gittiğini söyledi.

NARİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'dan o tarihten bu yana bir iz bulunamadı. Küçük kızı arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Narin'i en son gören 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşının pedagoglar eşliğinde ifadesi alındı. M. ifadesinde Narin'in kendisine son söylediği şeyi de aktardı.

Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

NARİN'İN SON SÖZLERİ, "ÇOK YORGUNUM" OLMUŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre, saat 18.47'de Narin arkadaşı M. ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M. vardı. Anlatımına göre M. Narin'e "Oyun oynayalım" dedi. Narin ise "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek oradan ayrıldı.

Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Küçük Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kayboldu. Narin'i arama çalışmaları o günden bu yana devam ediyor.

NARİN İÇİN YENİ İHBAR GELDİ

NTV'de yer alan habere göre; kayıp Narin'i arayan ekipler, gelen ihbar üzerine çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Suya giren 5 dalgıç, ellerindeki çubuklarla derenin dibinde ve dere yatağında inceleme yaptı. Ekiplere iz takip köpekleri de eşlik etti. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Onu son gören kişi anlattı! Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

EKİPLER İKİYE AYRILDI

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Son Yörük:

Hersey haber yapilmak zorunda degil.Mesela Narinin amcasini ihbar edeninde adini soyadinin ilk harflerini veriyorsunuz diyelim ki amcayi serbest biraktilar adam kendisini ihbar edeni bilmezmi sonucta ayni yerde yasiyor isminin harflerinden bilecek.Sonucta boyle konuda bildigini anlatan biride hayati riske girebilir bazi gizlilikler kalsin hem onlarin hayati icin hemde baska birseyler bilipte korkanlar icin herseyi haber yapmayin o isimlerin harflerini yazmayin taninmasinlar.

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