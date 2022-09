Kızını taciz ettiğini öne sürdüğü genci önce kurşunladı, sonra boğazını kesti

Saat 11.00 sıralarında, Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde iddiaya göre Dilaver Akçay, kızına cep telefonundan mesajlar atıp taciz ettiğini öne sürdüğü İbrahim Akyürek (26) ile otobüs durağında karşılaştı. Akçay belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı.

TESLİM OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İbrahim Akyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Husumetlisini katleden Dilaver A. da olay yerine gelen jandarma ekiplerine suç aletleri ile birlikte teslim oldu.

"YIĞILINCA DA BOĞAZINI KESMİŞ"

Jandarma ekipleri cinayetin işlendiği ev çevresinde ve köyde geniş güvenlik önlemleri alırken ölen İbrahim Akyürek'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın kendi evinde işlendiğini söyleyen Yaşar Akyürek, "İbrahim Akyürek Ürgüp'e gitmek için araç beklerken, kızın babası burada ateş ediyor. Yaralanan İbrahim Akyürek kaçarak benim eve sığınmaya çalışıyor. Benim evin bahçesinde yere yığılınca burada da boğazını keserek öldürmüş" dedi.

KAYMAKAM: ŞU AN AİLELER ARASINDA SIKINTI YOK

Olayın işlendiği köye gelen Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Önen de açıklamasında köylülere sağduyu çağrısında bulundu. Öner açıklamasında, "Bugün Ürgüp Ayvalık köyümüzde saat 11.10 sıralarında köyde yaşayan iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık. Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptılar. Vuran şahıs şu an gözetim altında. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz. Yaşanan kötü bir olaydı. Bundan sondaki süreçte bu olayı sürdürmemek. Devletimiz ve adli makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz şu an için burada gerekli tedbirleri aldılar. Zanlı olayda kullandığı aletler ile birlikte kendisi olay yerinde teslim oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İbrahim Akyürek'in cenazesi Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.