Üye Girişi
Haberler

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık'ın ABD'ye yerleştiği iddia edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz ay aracıyla kaza yapan ve 16 yaşındaki motosikletli gencin ölümüne sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleştiği iddia edildi.

İstanbul'da ölümlü kazaya sebep olan ve tutuksuz yargılanan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın, ABD'ye yerleştiği öne sürüldü.

Beykoz'a bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobille çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hastanede hayatını kaybetmişti.

Ölümlü kazaya karışmıştı! Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Zehra Kınık'ın ABD'ye yerleştiği iddia edildiFatma Zehra Kınık

YÜZDE 50 KUSURLU ÇIKMIŞTI

Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğu öğrenilmişti.

ABD'YE YERLEŞTİĞİ İDDİASI

Fatma Zehra Kınık'ın, tutuksuz yargılanması ise kamuoyunda tepkilere yol açmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı da konulmadığı öne sürülen Fatma Zehra Kınık'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleştiği iddia edildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Kaliforniya Kerem Kınık Fatma Zehra Motosiklet İstanbul Kızılay Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (81)

Seydo:

ABD ye yerleşti değil, kaçtı.

1436
20
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Bu dünyada yolunu bulup kaçar bir de öbür taraf var

yanıt488
yanıt37
Mehmet Vatandaş:

..ötü sıkışan abd ye

yanıt468
yanıt1
Ne Demeli:

Vicdanından kaçabiliyorsa nerede olduğunun çok önemi yok zaten...

yanıt134
yanıt3
SUNSET null:

depremde çadır satan irade bunu da yapar

964
22
yanıtYanıtla
YalancıSavar:

öyle demeyeceksin, milleten topladığı paralarla çadır satın almak yerine yaptığı bütün yardım malzemelerini bedava getirmeye çalışan Ahbap diyeceksin. topladığı paraları ne yaptı? herşeyi bedava getirdi bütün yardım malzemelrini peki toplanan paralar berede?

yanıt10
yanıt106
Billy gates:

YalancıSavar ya RAMİYE

yanıt9
yanıt0
Abdullah Atik:

Unutulur gider :)) Kimler unutulmadı ..

758
9
yanıtYanıtla
VerdikYetkiyi GordukEtkiyi:

Tayyibin buyuk oglu unutuldu mesela

yanıt224
yanıt4
Sonby Erdm:

Bu ülkede adalet yoksullara işler. bozuk düzende sağlam çark olmaz demiş pir Sultan Abdal

668
7
yanıtYanıtla
Tüm 81 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title