Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu

İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, Türkiye'ye dönmek için şart koştu.

"ONU KORUMAK ZORUNDAYIM"

Star Ana Haber'e açıklamalarda bulunan anne Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu belirterek "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın" dedi.

DÖNMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Eylem Tok, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak" yanıtını verdi.

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜ" DEMİŞTİ

Yazar Eylem Tok, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.