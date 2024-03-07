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Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu

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İstanbul Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV aracını kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. isimli sürücü, yazar olan annesi Eylem Tok'la birlikte Mısır'a kaçtı. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili açıklama yapan anne, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum" dedi.

İstanbul'da trafik kazasında bir kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, Türkiye'ye dönmek için şart koştu.

"ONU KORUMAK ZORUNDAYIM"

Star Ana Haber'e açıklamalarda bulunan anne Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu belirterek "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın" dedi.

Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu

DÖNMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Eylem Tok, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye'ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki 'kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak" yanıtını verdi.

Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu

"ANNELİK İÇGÜDÜSÜ" DEMİŞTİ

Yazar Eylem Tok, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

haksız mıyım:

klasik laikçilerin, züppelerin savruk, serseri hayatı... lüks, bencillik, vicdansızlık

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umut acar:

haksız mıyım, evet haksızsın :) laiklikle bunun ne alakası var, laik olmayan bir sürü züppe savruk serseri ve bencil sayabiliriz değil mi ?

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halit fidan fidan:

ne şartı yaaa ölen kişinin ailesi ne yaşıyor sen kimsinde şart koşuyorsun hem suçlu hrm güçlü dilerim allahtan yaşattığınızı yaşarsınız inşallah

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GARİBAN:

amaaaaaaan ağlayacaksanız oynamayalım.bu zenginlerde ne sümüklü çıktı kardeşim

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bu ülkenin AYDINLARI YAZARLARI bile kanun tanımaz olmuş, kendini dokunulmaz sanıyor, bu kibir bu ego nereden geliyor acaba...?????? Sen bu oyalama taktiği ile yakında oğlunu Amerika,ya kaçırırsın ZATEN AMERİKAN VATANDAŞI kendisi, TÜRKLÜĞÜ sorgulanır

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Yusuf Odemis:

Ne aydını be.. Yazarlar mı aydınmış.. En büyük AHLAKSIZLAR onlar zaten...

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Aydin Yildiz:

Kardeş seninkisi evlatta ölen yaralananlar evlat değilmi? Paran var kaçırdın diyelim nereye kadar kaçacaksın...

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ARSLANOĞLU Hakan:

Pırıl pırıl oğullarına neden ehliyetsiz otomobil veriyorlar. Ailesi vermiyorsa evlat arabayı kaçırıyorsa nasıl pırıl pırıl oluyor.

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Metin Tamer:

Yok öyle ben anneyim demek ölenin annesi yokmu tek senmisin anne kaçtığınız için ceza ikiye katlanmalı kısas da hayat var bütün uyanıklara bu ders olur İnşaallah

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Metin Yalcin:

Hakimlerin ana oğul bunlara 20 seneyi geçirmesinde fayda var ibret olur bu saçma sapan işlere kalkışanlara ..

31
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