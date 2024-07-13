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Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın 16 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza sonrası serbest bırakılması, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir" dedi.

İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fatma Zehra Kınık, Türkiye gündeminin tepesine oturdu. Dosyayla ilgili henüz bir bilgisi olmadığını belirten Adalet Bakanı Tunç, hatalı bir işlem varsa da itiraz yoluyla düzeltilebileceğini belirtti.

Beykoz ilçesinde yaşanan kaza 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Kazada yaralananlar, hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kınık, polis merkezindeki işlemlerin ardından ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

"HATA VARSA DÜZELTİLİR"

Öte yandan; katıldığı 15 Temmuz Sempozyumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının karıştığı kaza vardı, ölümle sonuçlanan kaza. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, dosyayla ilgili size gelen bir bilgi var mı?" sorusu yöneltildi. Tunç, "Dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım, eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Bu konuda dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Ayça Elal - 3.Sayfa

Fatma Zehra Yılmaz Tunç Kerem Kınık Motosiklet Kızılay Kınık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (75)

Teymur:

Yav kardesim 16 yaşındaki eğer motoru kullanıyorsa şöförün suçu eski kızılay başkanının çocuğu olmasımı ölene Allah rahmet eylesin ehliyeti kaskı varmıydı gereken tedbirleri almışmıydı.....

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Recep Ertuğrul:

Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır.

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VATOZZ:

Aynenn

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Ramsey D.:

Maalesef islam devletlerinde adalet yok ve hayat çok zor.

yanıt50
yanıt17
Hek Tor:

Trafik raporu çoktaaaaan yazıldı bile, nah ben de buraya yazıyorum ki, motosiklet sürücüsü 4/8 HAKSIZ çıkacak, araç kullanıcısı da ona tazminat davası açarak kararı perçinletecek.

yanıt2
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Ömer Karadag:

Olan garibana olur

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6
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Hek Tor:

Sevim Tanürek sana hak veriyor...

yanıt17
yanıt5
Mengele:

Yani koskica kizilay baskani yani eski baskanin kizi hapse girermi ?girmez

yanıt34
yanıt2
Hek Tor:

Bağyana ehliyeti trafik şubesi değil de dinayet şubesi vermiş herhalde, zira anayol ile babayolun ne olduğunu bilmiyor...

yanıt0
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ayhan arman:

O hata nedense zenginler de oluyor

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