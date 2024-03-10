Eylem Tok'un şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Annesine sürekli "Anne beni affet, araç pert oldu" demiş

Türkiye'yi şoke eden Porsche'li kazadan yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ölümlü kazaya karışan oğlu 16 yaşındaki T.C'yi olay yerinden kaçırıp yurt dışına firar eden anne Eylem Tok'un şoförlüğünü yapan kişinin ifadesi ortaya çıktı. Şoför, "Eylem Hanım'ı olay yerine götürdüm. T.C şoktaydı, sürekli 'Anne beni affet, araç pert oldu' diyordu" diye konuştu.

"ANNE BENİ AFFET, ARAÇ PERT OLDU"

Şoför ifadesinde, "Eylem Hanım'ı olay yerine götürdüm. T.C'yi arabaya oturttu. T.C şoktaydı, sürekli 'Anne beni affet, araç pert oldu' diyordu" dedi. Şoför, Tok'un oğlunu eve bıraktıktan sonra ikinci kez kaza yerine gittiğini, firar için evden çıktılarında ise babanın öndeki araçta olduğunu belirtti.

EŞİ "HAVAALANINA DOĞRU GİT" DEMİŞ

Şoförün ifadesinde ilginç bir detayda vardı. İfadeye göre Eylem Tok'u eşinin aradığı ve "Havaalanına doğru git" şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı.

"TELEFONU DALGINLIKLA CEBİME KOYDUM"

T.C nin arkadaşı Alp K. (17) de "Orman yolunda diğer aracı kullanan arkadaş el hareketiyle önüne geçmemizi istedi. Timur solladı, yoldaki kasisten sonra hızlandı. Yolun sağ tarafında bir şeyler olduğunu gördü. Çarpmamak için direksiyonu kırdı. Araba sağa kaydı ve ATV'lere çarptıktan sonra soldaki yamaca doğru çıktı. Bir kişi arabanın altında kalmıştı.T.Cözel şoförü ile annesini arayıp kaza yaptığını bildirdi. Eylem Tok gelip T.C,beni ve arkadaşımız Demir Ö'yü aldı, bizi oturduğumuz siteye götürdü. Bu esnada yaralılardan birine ait olan cep telefonunun Z.H.D. isimli arkadaşımızda kaldığını gördük" ifadelerini kullandı. 16 yaşındaki Z.H.D. ise "Yaralılardan biri başına bakmam için telefonunu verdi. Işığı açıp kontrol ettim. O anki dalgınlıkla telefonu cebime koydum.T .C'nin annesi 'sahibine götüreceğim' diyerek telefonu aldı" dedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürücüT.Cve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istendi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanmıştı. 16 yaşındaki sürücü ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmış, 4 kişiyi de yaralamıştı. Sürücü T.C ve annesi Eylem Tok, kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.