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Ölümlü kazaların ardından karayolları harekete geçti

Ölümlü kazaların ardından karayolları harekete geçti
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Karaoğlanlı Kavşağı’nda peş peşe yaşanan ölümlü kazaların ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından sinyalizasyon çalışması başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Karaoğlanlı Kavşağı'nda peş peşe yaşanan ölümlü kazaların ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından sinyalizasyon çalışması başlatıldı. Vatandaşların uzun süredir talep ettiği düzenlemenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana gelen ölümlü trafik kazalarının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından sinyalizasyon sistemi kurulması için çalışma başlatıldı.

Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde yoğun trafik akışının bulunduğu ve son dönemde yaşanan ölümlü kazalarla gündeme gelen Karaoğlanlı Kavşağı'na trafik güvenliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon sistemi kuruluyor. Çalışmalar kapsamında trafik ışıkları ve direklerden oluşan ekipmanlar kavşak alanına getirildi. Montaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından sistemin hizmete alınması bekleniyor.

23 Temmuz'daki kazada 2 kişi yaşamını yitirmişti

Karaoğlanlı Mahallesi yönünden İzmir-Ankara karayoluna çıkış yaptığı sırada Halim T. yönetimindeki özel halk otobüsü ile Manisa yönünden Turgutlu istikametine seyreden Berat Y. idaresindeki otomobil 23 Temmuz'da kavşakta çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle her iki araç da refüje savrulmuştu.

Kazada Asım Girgeç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazan Tutar da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada toplam 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın ardından mahalle sakinleri, aynı kavşakta sık sık benzer kazaların yaşandığını belirterek kalıcı önlem alınmasını istemiş, yolu trafiğe kapatmak istemeleri üzerine jandarma ve polis ekiplerinin ikna çabalarıyla eylem sonlandırılmıştı.

Başlatılan sinyalizasyon çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Karaoğlanlı Kavşağı'nda trafik güvenliğinin artırılması ve benzer kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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