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Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

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Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde hafif ticari araç gişelerde bekleyen tırın altına girdi. Çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezilen araçta bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazanın ardından aynı bölgede ikinci bir kaza daha meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde saat 08.00 sıralarında hafif ticari araç, gişelerden geçiş esnasında bir tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

BİR KAZA DAHA OLMUŞTU

Geçtiğimiz cumartesi günü de aynı gişelerde feci bir kaza daha meydana gelmişti. Hızla gelen 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı tırın altına girmişti. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63), Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.

1 kişinin hayatını kaybettiği kazadan olay yeri görüntüleri şu şekilde:


Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

Otoyol gişelerinde bir gün arayla ikinci kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

Ayrıntılar geliyor...

Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Bunlara kim ehliyet veriyo çok merak ediyorum giseye giriyosun minumuna indireceksin hızını.

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Haber Yorumlarısuatsaldiran:

gişeleri kapatıp bire ikiye düşürür senız kaza çoğalır

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Haber YorumlarıHakan Güzeldal:

Çok tuhaf bir tesadüf ki ilk olan kazada da plaka aynı 67 Zonguldak. Karadeniz bölgesinde bir acele bir telaş var gibi. Rabbim rahmet etsin. Ya fren tutmuyor yada kalp krizi oluyor. Başka türlüsü intihar.

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