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Hemşire Sevcan'ın ölümünde kahreden detay

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2 ay önce evlendiği eşi Halit Can Sakman'ın satırla öldürüldüğü Sevcan Demir'in acılı babası konuştu. Baba Günay Demir, kızının evliliğine ilk başta izin vermediğini, 3 ay konuşmadıklarını ancak onu çok sevdiği için barıştıklarını söyledi.

Antalya'da 2 ay önce evlenen ancak henüz düğün yapmayan Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, geçtiğimi gün öğle saatlerinde maddi problemler yüzünden tartıştı. Halit Can Sakman akşam saatlerinde eve geldiğinde taraflar arasında yine tartışma çıktı. Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman'a satırla vurarak öldürdü. Polis ekiplerine teslim olan Halit Can Sakman, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, dün memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Hemşire Sevcan Demir'in ölümünde kahreden detay

"ELLERİ TİTRİYORDU, GÖZ ALTLARI MORDU"

Acılı baba Günay Demir, kızını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul etmeye başladı. DHA'ya açıklamalarda bulunan Günay Demir, kızının evliliğine razı olmadığını ancak çok sevdiği için kabul ettiğini belirtti. Kızıyla damadının bir bakımevinde çalışırken tanıştıklarını aktaran Demir, "Bana gelip, ' Baba ben bir çocuğu seviyorum, tanıştırmak istiyorum' dedi. Ben de kabul ettim. Çocuğu getirdi, tanıştırdı. Çocuğun elleri titriyor, göz altları mor. Hap veya başka bir şey içiyor. Bunlar gittikten sonra kızımı çağırıp 'Bu sana yaramaz, yapma' dedim" diye konuştu.

Hemşire Sevcan Demir'in ölümünde kahreden detay

"DAYANAMADIM, OTOGARA GÖTÜRÜM, GÖNDERDİM"

Kızının kendisini dinlemediğini belirten Demir, "Kızımı çok sevdiğim için benim de elimden bir şey gelmedi. Daha sonra işten ayrıldığını ve Antalya'da iş bulduğunu, gideceğini söyledi. Kızımı göndermeyeceğimi söyledim. O çocuk da istifa etmiş beraber Antalya'dan iş ayarlamışlar. Orada farklı hastanelerde farklı lojmanlarda çalışıp birbirlerini görmeyeceklerini söyledi. Baba yüreği dayanamadım otogara götürüp kızımı gönderdim ama kırgınlığımdan ve kızgınlığımdan 3 ay konuşmadım. Daha sonra aradım, iyi olduğunu söyledi. Sonrasında her gün telefonla görüştük. Olaydan 1 gün önce de görüştük, neşesi yerindeydi, çok mutlu olduğunu söylüyordu. Çarşamba günü Antalya'ya gideceğimi, eksikleri olup olmadığını sordum. Düğün ve nişan yapmadıkları için beraber bir organizasyon yapacaktık" dedi.

Hemşire Sevcan Demir'in ölümünde kahreden detay

"BEN NASIL DAYANACAĞIM"

Kızının öldürülmesine tepki gösteren Günay Demir, "Benim bir kızım daha var. Benim kızım çarşıya gidecek, gezecek, kahvesini içecek, arkadaşı olacak. Benim kızım nasıl evlenecek? Yani insanlar bu kadar mı acımasız olmuş? Sen nasıl bir insanı böyle katledebilirsin? Sen nasıl öldürürsün? Bu kadın cinayetlerine dur demek istiyoruz. Kadına vuran, kadına nasıl vurursun? Aciz bir insandır o ya. Ya nasıl keser? Bu insanlık dışı bir şey. Kanunlarımız en ağır şekilde cezalandırsın. Yoksa yeni kanunlar çıkartılsın. Benim kızımı öldürmedi. Benim kızımı kesti, biçti. O çocuğun kaydı varmış. O çocuk zaten ruh hastasıymış. Ben nasıl dayanacağım?" diye konuştu.

Hemşire Sevcan'ın ölümünde kahreden detay
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHülagü:

Büyüklerin "bu olmaz" dediği hiç kimsenin düzgün çıktığını görmedim

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Aile istemiyorsa vardr bir sebep üstelemek kendi kaderini çizmek gibi bişey oluyır Allah rahmet eylesin aileye sabırlar

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Haber Yorumlarıaysun:

En büyük önceliğimiz uyuşturucu ile savaşmak olmalı. Gençlerimizi korumalı, satıcıları göz actirmamaliyiz.

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