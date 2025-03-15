Okulda ısınırken aniden kıyafetleri tutuşan küçük kızın vücudunun yarısı yandı

Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı kırsal Boztahta Mahallesi'nde yer alan Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu'nda 11 Mart'ta dehşet yaşandı. 3'üncü sınıf öğrencisi E.D.G. (10), ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti.

KIYAFETLERİ BİR ANDA TUTUŞTU

Bu sırada iddiaya göre E.D.G'nin kıyafetleri sobanın alev almasıyla tutuştu. Paniğe kapılan çocuk, koşarak binanın dışına çıktı. E.D.G'nin kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. E.D.G, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DURUMU KRİTİK

Yanık ünitesinde tedaviye alınan küçük kızın vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanıklar oluştuğu belirlenirken yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari inceleme başlattı.

"OKULDA NÖBETÇİ ÖĞRETMEN YOKMUŞ"

Hastanede olaya ilişkin konuşan küçük kızın babası İbrahim G, "Kızım alev almış ve kendisini dışarı atmış. Kızıma hemen orada 6'ncı sınıfta okuyan ablası ve amcasının oğlu müdahale etmiş. Sonra okulun görevlisi gelip kızımı söndürmüş. Vücudunun şu anda yüzde 40'ı yanmış. Okulda nöbetçi öğretmen yokmuş. Şikayetçi olacağım" diye konuştu.

"SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN"

Kızının hayati tehlikesi olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu anlatan acılı baba, "Doktorlar 4 haftanın kritik olduğunu söylüyor. 4 haftadan sonra hayati tehlikesini atlatırsa birçok estetik ameliyatı olması gerekiyor. Bekleyip göreceğiz. Kızım halen okula ne zaman gideceğini, kardeşiyle ne zaman oynayacağını soruyor. Yangınla ilgili bir şeyler sorunca kötü oluyor. Bir an önce kızımın iyileşmesini istiyorum. Araştırılsın, suçlular cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.